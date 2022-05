Begini Kasus yang Menimpa Pebulutangkis Yeremia Rambitan

Jakarta, Beritasatu.com - Viral di media sosial kasus yang menimpa pebulutangkis ganda putra Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Diketahui, kasus tersebut berawal saat Yeremia melakukan siaran langsung di akun TikTok pribadinya.

Berdasarkan video yang beredar, Yeremia Rambitan tampak mengenakan baju seragam timnas Indonesia dan sedang di dalam bus bersama teman-temannya.

Diketahui, tim bulutangkis Indonesia itu hendak kembali ke Tanah Air setelah berlaga di Vietnam. Kemudian, rombongan tersebut berpisah dengan volunter yang sudah membantu mereka ketika di Vietnam.

Saat hendak berpisah, Yeremia mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada volunteer. Perkataan itu berbunyi 'I love you, I want f**k you'.

Masih berdasarkan video yang beredar, setelah mengucapkan kata-kata tidak pantas tersebut, Yeremia terlihat tertawa bersama teman-temannya yang ada di bus.

Setelah itu, ucapan Yeremia Rambitan menjadi sorotan publik. Video saat ia melakukan siaran langsung pun beredar di berbagai media sosial.

Menanggapi hal terebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Sekjen PP PBSI) Muhammad Fadil Imran mengatakan, pihaknya telah menegur Yeremia Rambitan. Bahkan, pebulutangis umur 22 tahun itu mengaku menyesal.

