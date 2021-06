Industri Alas Kaki Bertahan di Masa Pandemi

Rabu, 2 Juni 2021 | 21:03 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 membuat berbagai sektor bisnis ikut terkena dampak, termasuk industri alas kaki yang digeluti pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tak sedikit pelaku usaha yang mengalami penurunan omzet penjualan, penutupan cabang hingga pengurangan karyawan.

Namun, sebagaian pelaku usaha di sektor alas kaki dalam negeri, terus melakukan inovasi untuk bertahan menghadapi terjangan pandemi. Salah satu caranya, dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri.

Owner Hippokrit Official, Riyan Ferdianto, mengatakan, semua orang pasti ingin menggunakan alas kaki yang bisa mendukung aktivitas dan bisa dikenakan dengan nyaman, khususnya di masa pandemi Covid-19.

"Untuk itu, Hippokrit Official hadir sejak akhir 2019 sebagai produk lokal yang menyasar konsumen dengan kebutuhan akan sandal yang nyaman,” kata Riyan Ferdianto, di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Riyan menjelaskan, pangsa pasar sandal di Indonesia sangat luas. Sementara, produksi bahan sandal di Indonesia sendiri sudah cukup mumpuni. "Berangkat dari keyakinan tersebut, kami menawarkan sandal berbahan karet yang bisa digunakan dalam aktivitas santai sehari-hari baik bagi perempuan maupun laki-laki,” jelasnya.

Menyoal kualitas, Riyan memberikan jaminan mutu produk yang dihasilkannya. Pasalnya, Hippokrit Official menggunakan bahan baku karet yang aman dan nyaman digunakan. "Penggunaan bahan karet dengan sedikit PVC adalah kelebihan kita, karena kebanyakan sandal lain hanya menggunakan PVC saja,” tegasnya.

Riyan menambahkan, penggunaan bahan baku karet menjadi salah satu solusi untuk menekan harga jual. Selain itu, dengan menggunakan bahan karet membuat penggunanya merasa aman dan nyaman. "Sandal yang kami produksi ini tidak memerlukan perawatan khusus, sehingga konsumen tak perlu lagi mengeluarkan biaya ekstra,” tandasnya.

Untuk memperluas ekspansi pasar, Riyan mengatakan, pihaknya memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Zalora, dan Tokopedia sebagai sarana untuk memasarkan produk.

"Hingga kini, Hippokrit Official memiliki 2 jenis sandal yang menjadi best seller yaitu sandal model strappy untuk perempuan dan sandal black face untuk laki-laki dengan 9 pilihan warna. Untuk harga sendiri, Hippokrit Official menawarkan sandal berkualitas dengan harga terjangkau, mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com