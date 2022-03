Harga Paladium dan Emas Melonjak karena Sanksi pada Rusia

Selasa, 1 Maret 2022 | 06:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga paladium melonjak pada Senin (28/2/2022) setelah Barat menjatuhkan lebih banyak sanksi ke Rusia menyusul invasinya ke Ukraina sehingga menimbulkan kekhawatiran gangguan pasokan paladium. Hal ini membuat emas sebagai safe-haven membukukan persentase kenaikan bulanan terbesar dalam 9 bulan terakhir.

Paladium naik 5,1% pada US$ 2.488,20, setelah mencapai level tertinggi US$ 2.551,50. Hal ini juga menetapkan paladium mencatat kenaikan bulanan ketiga berturut-turut. Sebagai informasi, Nornickel Rusia adalah pemasok paladium terbesar di dunia, yang digunakan produsen mobil untuk catalytic converter.

“Ketika sanksi meningkat pada Rusia, itu menciptakan ancaman kelangkaan (untuk kelompok logam platinum),” kata analis di Blue Line Futures, Eric Scoles.

Defisit pasokan paladium tentu bisa meningkat jika AS tidak melakukan bisnis dengan produsen utama.

Sementara harga emas di pasar spot naik 1,4% menjadi US$ 1.914 per ons, setelah naik 2,2% di awal sesi. Emas berjangka AS menguat 1,6% menjadi US$ 1.917,10.

Emas, yang sering digunakan sebagai penyimpan nilai aman di tengah ketidakpastian politik dan keuangan, telah naik 6,5% sepanjang Februari, setelah melonjak ke level tertinggi 18 bulan jadi US$ 1.973,96 minggu lalu.

“Ketika ketegangan geopolitik tinggi, emas merupakan aset safe haven utama yang mengungguli mata uang kripto dan bahkan aset lainnya seperti treasuries (obligasi),” kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Pasar keuangan merosot dan harga minyak melonjak karena sekutu Barat meningkatkan upaya untuk menghukum Rusia dengan sanksi baru.

Sebagai tanggapan, bank sentral Rusia pada Senin bergerak melindungi ekonominya karena invasi ke Ukraina berlanjut. Bank sentral memperkuat langkah-langkah seperti jaminan pembelian emas di pasar domestik.

Adapun harga perak di pasar spot naik 1% pada US$ 24,44 dan platinum naik tipis 0,1% menjadi US$ 1.054,87.

Sumber: CNBC