Kinerja Positif, Jasa Marga Cetak Laba Rp 734,8 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatat laba bersih sebesar Rp 734,8 miliar pada semester pertama 2022. Jumlah itu menurun 14,12% dari Rp 855,63 miliar pada semester pertama 2021. Dengan demikian, laba per saham perseroan juga melorot hingga Rp 101,24 per saham dari sebelumnya Rp 117,89 per saham.

Meski demikian, perseroan mengalami peningkatan pendapatan selaras dengan normalisasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Tercermin dari pendapatan usaha sebesar Rp 6,7 triliun atau bertumbuh 17,9% yang merupakan kontribusi dari kinerja pendapatan tol sebesar Rp 6,1 triliun atau naik 16,1% dan kinerja pendapatan usaha lain sebesar Rp 576,8 miliar atau naik 40,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan adanya peningkatan mobilisasi masyarakat menjadi katalis positif terhadap kenaikan volume lalu lintas Perseroan.

Tidak hanya itu, EBITDA Perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 21,3% seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan tol di semester I-2022. Begitu pun dengan realisasi EBITDA Margin mencapai 65,9% dengan beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan upaya efisiensi yang dilakukan perseroan.

Ia juga menyebutkan, perseroan masih dapat mempertahankan market share jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia pada posisi 50% dengan berhasil menambah pengoperasian sepanjang 13,40 km untuk Jalan Tol Manado-Bitung seksi Danowudu-Bitung dan penambahan konsesi jalan tol sepanjang 206,65 km untuk Jalan Tol Gedebage- Tasikmalaya-Cilacap di sepanjang tahun 2022.

"Dengan bertambahnya panjang jalan tol operasi dan konsesi jalan tol tersebut, hingga saat ini perseroan mengoperasikan total 1.260 km jalan tol di Indonesia dari total konsesi jalan tol yang dimiliki perseroan sepanjang 1.809 km,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (26/9/2022).

Lebih lanjut, Lisye mengatakan, di periode yang sama perseroan telah menyelesaikan konstruksi Jalan Tol Serpong- Cinere Seksi II Ruas Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 km yang saat ini dalam proses uji laik fungsi.

Saat ini, Jasa Marga mengelola enam proyek jalan tol dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi yang ditargetkan selesai secara bertahap pada periode tahun 2022-2025, di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan untuk Paket III Sukabungah-Sadang dan Paket II Setu-Sukabungah, Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri untuk Seksi Kediri-Kertosono, Jalan Tol Bogor Ring Road untuk Seksi Simpang Semplak-Junction Salabenda, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi untuk Seksi Probolinggo-Besuki, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Gedebage-Cilacap untuk Seksi Gedebage-Garut Utara.

Sumber: Investor Daily