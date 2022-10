ITL Trisakti Dukung Transportasi dan Logistik Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menyelenggarakan konferensi internasional The Global Research on Sustainable Transport and Logistics (GRoSTLog) 2022 di Jakarta, pekan lalu. Kegiatan untuk ke-6 kalinya ini bertema "Post Pandemic Challenge for Airline and Logistics Business".

"Pandemi Covid-10 berpengaruh hampir seluruh lini kehidupan terutama transportasi, banyak perusahaan transportasi mengalami kerugian akibat pengurangan kapasitas penumpang pada saat awal pandemi," kata Ketua Yayasan Trisakti, Bimo Prakoso dalam keterangan tertulisnya Senin (24/10/2022).

BACA JUGA

Kemenhub Percepat Transisi Transportasi Berkelanjutan

Selain itu, pandemi Covid 19 telah menghancurkan dunia penerbangan nasional maupun internasional. “Ada penurunan jumlah penumpang dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 60% di seluruh dunia,” kata dia.

Untuk itu kata dia, melalui konferensi transportasi dan logistik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kembali transportasi udara nasional. Dia juga mengapresiasi Civitas ITL Trisakti yang kembali menggelar Konferensi Internasional GRoSTLog 2022.

Senior Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ernanto Wibisono mengatakan Garuda mengalami langsung penurunan penumpang akibat pandemi.

Pada sesi pararel dipresentasikan sebanyak 154 artikel ilmiah dengan berbagai topik terkait dengan transportasi dan logistik. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa program sarjana (S1), mahasiswa magister (S2), mahasiswa program doktor (S3, praktisi, dan dosen.

Pemaparan peneltiian direwier oleh ahli dan peneliti transportasi dan logistik dari berbagai negara yaitu Indonesia, Malaysia, Jepang, Belgia, dan Rusia. Hasil dari penelitian ini dikirim ke proceeding jurnal internasional dan dapat diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus.

BACA JUGA

Kemenhub: Indonesia Pimpin Pertemuan Menteri Transportasi ASEAN

Sementara program inti Grostlog adalah planery session dan parallel session. Pembicara utama dalam konferensi tersebut adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hadir juga sebagai pembicara Dekan Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Aviation Technology Mohd Hafizi Bin Shamsudin, Head Of Cargo Pos Aviation Sdn Bhd Azrina Mansor, Regional Marketing Manager, Asia Oceania Region, Japan Airlines Sze Hunn Yap, Rector, Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation Yulia A. Antokhina, Director, Institute of Aerospace Instrumentation and Systems, Nikolai N. Maiorov.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com