Kalahkan Gaimin Gladiators, Team Spirit Juara The International DOTA 2

Seattle, Beritasatu.com - Team Spirit berhasil meraih gelar juara turnamen e-sports DOTA 2 The International (TI) 12 setelah mengalahkan Gaimin Gladiators dengan skor 3-0 dalam pertandingan final di Seattle, Amerika Serikat, Minggu (29/10/2023).

Kemenangan ini membuat Team Spirit menjadi juara The International untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya meraih gelar di The International 10 pada tahun 2021.

Dengan kemenangan ini, Team Spirit menjadi tim kedua yang berhasil meraih gelar juara TI sebanyak dua kali, mengikuti jejak OG yang meraih kemenangan di TI8 dan TI9.

Dota 2 adalah sebuah permainan video berjenis multiplayer online battle arena (MOBA), seperti Mobile Legends, yang dimainkan di PC. The International adalah turnamen tahunan Dota 2 yang diadakan oleh Valve Corporation. Turnamen ini adalah kompetisi e-sports dengan hadiah terbesar di antara e-sports lainnya.

Meskipun hadiah utama dalam turnamen ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Team Spirit masih membawa pulang setidaknya US$ 1.413.785 (Rp 22,3 miliar). Gaimin Gladiators hanya membawa pulang US$ 376.954. LGD Gaming menempati posisi ketiga dengan hadiah sebesar US$ 251.372, sementara Azure Ray membawa pulang US$ 172.753 sebagai peringkat keempat.