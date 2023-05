Promosi ke Premier League 2023/2024, Ini Profil Sheffield United

Jakarta, Beritasatu.com - Sheffield United menjadi satu dari tiga tim yang promosi ke Premier League atau Liga Inggris musim 2023/2024. Klub yang berdiri tahun 1889 ini akan kembali memanaskan persaingan di kompetisi utama Liga Inggris, setelah dua tahun absen.

Langkah Sheffield United di sepak bola Inggris mengalami pasang surut. Di musim 2021/2022 Sheffield united bermain di liga Inggris kasta kedua (Championship). Performa permainan dari klub ini nampak pasang surut. Hingga akhirnya pada musim 2022/2023 Sheffield berhasil bangkit dengan berhasil dipromosikan ke kasta utama liga inggris (premier league).

Walau belum menjuarai liga divisi 2, Sheffield mampu memberikan perlawanan yang signifikan.

Sejarah Sheffield United

Sheffield United memiliki sejarah panjang dan menarik dalam dunia sepak bola Inggris. Klub ini didirikan pada 22 Maret 1889 dan memainkan pertandingan kandangnya di Bramall Lane, stadion tertua yang masih digunakan untuk pertandingan sepak bola di dunia. Mereka dikenal dengan julukan "The Blades" dan mengenakan seragam berwarna merah-putih.

Setelah merger antara klub sepak bola lokal bernama Sheffield United Cricket Club dan Sheffield United Football Club, klub ini segera menjadi salah satu anggota pendiri Liga Sepak Bola (Football League) pada tahun 1888.

Sheffield United mencapai kesuksesan awal pada akhir abad ke-19. Pada musim 1897/1898, mereka memenangkan gelar Liga Utama Inggris, menjadi klub promosi pertama yang memenangkan kompetisi ini. Pada tahun yang sama, mereka juga mencapai final Piala FA, tetapi kalah dari Wolverhampton Wanderers.

Sheffield United menjadi salah satu kekuatan dalam kompetisi Piala FA pada awal abad ke-20. Mereka memenangkan Piala FA pada tahun 1899, 1902, 1915, dan 1925. Kemenangan 1915 sangat berkesan karena tim mereka dikenal sebagai "The Team of All the Talents" dan mencapai gelar nasional pada saat Perang Dunia I.

