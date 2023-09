Jadwal Piala Dunia U-17 2023: Indonesia Bermain di Surabaya, Final di Solo

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas U-17 Indonesia telah memastikan lokasi kandang mereka di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, saat memainkan pertandingan penyisihan grup A Piala Dunia U-17 2023. Tim Garuda Muda akan memulai pertandingan perdana mereka melawan tim Ekuador.

Pertandingan kedua tim akan dilangsungkan pada Jumat (10/11/2023) dengan kick-off pukul 19.00 WIB. Selanjutnya, tim yang dilatih oleh Bima Sakti akan menghadapi Panama, Senin (13/11/2023).

Pertandingan penentuan nasib melawan Maroko akan digelar pada Kamis (16/11/2023). Partai lain yang melibatkan Ekuador melawan Panama akan diadakan di Stadion Manahan, Solo, dan digelar serentak.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berkomentar,"Kami akan memantau pertandingan demi pertandingan. Hasil undian memberikan peluang kepada Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Kunci keberhasilan berada dalam persiapan di Jerman. Saya yakin kita akan memberikan penampilan terbaik di Jerman saat berhadapan dengan tim-tim dari Amerika Latin dan Afrika."

Jika Timnas Indonesia U-17 berhasil menjadi juara grup, mereka akan kembali bermain di Kota Pahlawan, Surabaya. Sementara itu, jika mereka berada sebagai runner-up atau peringkat tiga terbaik, Tim Merah-Putih akan melanjutkan pertandingan di Solo.

Mengenai jadwal pertandingan Piala Dunia U-17 2023, Indonesia akan menghadapi jeda pendek selama fase penyisihan, hanya dua hari. Bima Sakti dan Frank Wormuth memiliki tugas menjaga kondisi fisik pemain Timnas U-17 tetap stabil, mengingat tiga pertandingan penyisihan yang akan dihadapi pasti akan memiliki intensitas yang tinggi.

Meskipun hasil undian memberikan keuntungan bagi Indonesia karena terhindar dari grup-grup yang sulit, timnas U-17 tidak boleh meremehkan lawan-lawan mereka yang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat konfederasi masing-masing.

Ekuador (runner-up Conmebol U-17), Panama (semifinalis Concacaf U-17), dan Maroko (runner-up CAFA U-17).

Semifinal dan pertandingan perebutan posisi ketiga dalam Piala Dunia U-17 akan diadakan di Stadion Manahan, Solo. Semifinal akan berlangsung pada Selasa (28/11/2023), sementara pertandingan perebutan posisi tiga besar akan diselenggarakan pada Jumat (9/12/2023). Satu hari setelah itu, pertandingan final akan berlangsung.

Selain menjadi tempat digelarnya partai semifinal dan final, Stadion Manahan juga akan digunakan untuk pertandingan penyisihan grup B.

Sementara itu, Jakarta Internasional Stadium menjadi homebase bagi negara-negara yang berkompetisi dalam grup C (Brasil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru), dan Grup E (Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso).

Stadion Si Jalak Harupat Soreang akan menjadi tuan rumah pertandingan penyisihan grup D (Jepang, Argentina, Senegal, Polandia), dan Grup F (Meksiko, Jerman, Selandia Baru, Venezuela).

Babak penyisihan Piala Dunia U-17 dibagi menjadi enam grup, dengan masing-masing grup berisi empat tim perwakilan dari pot yang berbeda. Di babak penyisihan grup, enam juara grup, enam runner-up, dan empat tim peringkat tiga terbaik akan melanjutkan ke babak 16 besar.

Pembagian Grup dan Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2023:

Penyisihan

Grup A: Indonesia, Ekuador, Maroko, Panama

Jumat, 10 November:

- Panama vs Maroko (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)

- Indonesia vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

Senin, 13 November:

- Maroko vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)

- Indonesia vs Panama (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

Kamis, 16 November:

- Maroko vs Indonesia (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

- Ekuador vs Panama (Manahan/Pukul 19.00 WIB)

Grup B: Spanyol, Mali, Uzbekistan, Kanada

Jumat, 10 November:

- Mali vs Uzbekistan (Manahan/Pukul 16.00 WIB)

- Spanyol vs Kanada (Manahan/Pukul 16.00 WIB)

Senin, 13 November:

- Spanyol vs Mali (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)

- Uzbekistan vs Kanada (Stadion Manahan/Pukul 19.00 WIB)

Kamis, 16 November:

- Uzbekistan vs Spanyol (Stadion Manahan/Pukul 16.00 WIB)

- Kanada vs Mali (Stadion Gelora Bung Tomo/Pukul 16.00 WIB)

Grup C: Brasil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru

Sabtu, 11 November:

- Kaledonia Baru vs Inggris (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Brasil vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)

Selasa, 14 November:

- Brasil vs Kaledonia Baru (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Inggris vs Iran (JIS/Pukul 19.00 WIB)

Jumat, 17 November:

- Inggris vs Brasil (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Iran vs Kaledonia Bar (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

Grup D: Jepang, Argentina, Senegal, Polandia

Sabtu, 11 November:

- Jepang vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Argentina vs Senegal (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)

Selasa, 14 November:

- Senegal vs Polandia (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Jepang vs Argentina ((Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)

Jumat, 17 November:

- Senegal vs Jepang (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Polandia vs Argentina (JIS/Pukul 16.00 WIB)

Grup E: Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Burkina Faso

Minggu, 12 November:

- Prancis vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Korea vs Amerika (JIS/Pukul 19.00 WIB)

Rabu 15 November:

- Amerika vs Burkina Faso (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Prancis vs Korea ((JIS/Pukul 19.00 WIB)

Sabtu, 18 November:

- Amerika vs Prancis (JIS/Pukul 16.00 WIB)

- Burkina Faso vs Korea (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

Grup F: Meksiko, Jerman, Selandia Baru, Venezuela

Minggu, 12 November:

- Venezuela vs Selandia Baru (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Meksiko vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)

Rabu 15 November:

- Meksiko vs Venezuela (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Selandia Baru vs Jerman (Si Jalak Harupat/Pukul 19.00 WIB)

Sabtu, 18 November:

- Selandia Baru vs Meksiko (Si Jalak Harupat/Pukul 16.00 WIB)

- Jerman vs Venezuela (JIS/Pukul 16.00 WIB)

Babak 16 Besar

Senin, 20 November:

- 2A vs 2C (Manahan/Pukul 15.30 WIB)

- 1B vs 3A/C/D (Manahan/Pukul 19.00 WIB)

Selasa, 21 November:

- 2B vs 2F (Gelora Bung Tomo/Pukul 15.30 WIB)

- 1A vs 3C/D/E (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

- 1F vs 2E (Si Jalak Harupat/Pukul 15.30 WIB)

- 1D vs 3B/E/F (Si Jalak Harupat/Pukul 15.30 WIB)

Rabu, 22 November:

- 1C vs 3A/B/F (JIS/Pukul 15.30 WIB)

- 1E vs 2D (JIS/Pukul 19.00 WIB)

Perempat final

Jumat, 24 November:)

- W38 vs W44 (JIS/Pukul 15.30 WIB)

- W37 vs W40 (JIS/Pukul 19.30 WIB)

Sabtu, 25 November:

- W39 vs W42 (Manahan/Pukul 15.30 WIB)

- W43 vs W41 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)

Semifinal

Selasa, 28 November:

- W46 vs W45 (Manahan/Pukul 15.30 WIB)

- W47 vs W48 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)

Posisi 3 dan Final

Jumat, 1 Desember:

- Perebutan posisi 3 (Manahan/Pukul 19.00 WIB)

Sabtu, 2 Desember:

- Final (Manahan/Pukul 19 WIB)