Siap Tarung, Eko Roni Saputra Incar Lawan Lima Besar di One Championship

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung One Chamionship, Eko Roni Saputra mengaku siap untuk kembali berlaga. Eko terakhir berlaga pada 11 Maret 2022 lalu saat mengalahkan Chan Rothana lewat kuncian rear-naked choke pada ronde pertama. Sejak saat itu, ia harus menepi karena mengalami cedera patah jari.

Setelah menjalani perawatan yang ditanggung oleh One Championship di Singapura, Eko kini mengaku siap untuk kembali berlaga. Ia pun tengah mengincar lawan dari lima besar yang bisa mengantarkannya semakin dekat pada peluang menjadi juara dunia.

Dengan kerja sama yang One Championship jalin bersama Amazon Prime Video, Eko semakin termotivasi untuk menunjukkan kebolehannya di jam tayang utama Amerika Serikat dan Kanada. Jika terjadi, hal ini jelas jadi peluang besar bagi Eko untuk melebarkan sayap serta semakin mengibarkan bendera Indonesia di mata dunia.

“Saya lihat setelah kerja sama One dengan Prime Video ini kesempatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dikenal di Asia tapi juga di dunia. Ini pencapaian yang luar biasa dan saya juga kepingin bisa bermain di salah satu ajang Prime Video,” ujar pria kelahiran Samarinda ini.

Jika kesempatan itu datang, Eko berharap ia bisa melawan salah satu dari petarung yang ada di peringkat lima besar divisi flyweight One Championship.

“Banyak yang tanya kapan saya tanding, cuma misal saya tanding lagi pasti akan meledak lagi apalagi jika lawan berikutnya dari lima besar. Pasti mantap,” pungkasnya.

Pada Sabtu (1/10/2022), One on Prime Video 2, atau yang dikenal sebagai One Fight Night 2 di Asia, akan hadir dengan menampilkan laga trilogi antara Xiong Jing Nan melawan Angela Lee di partai puncak. Belum ada konfirmasi apakah Eko akan tanding dalam ajang ini.

