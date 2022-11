Sandiaga Uno Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Ekonomi Kreatif 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan ekonomi kreatif dapat membuka 4,4 juta lapangan kerja. Target ini meningkat empat kali lipat dibanding target tahun ini yaitu 1,1 juta lapangan kerja.

"Nah hal ini dengan bantuan semua dan Covid yang yang sudah melandai alhamdulilah i am happy to know we're able, now we're in November saya bisa menyampaikan bahwa target penciptaan. Saya bisa menyampaikan bahwa target penciptaan 1,1 lapangan kerja akan tercapai tahun ini, tapi di 2024 target kita 4,4 juta lapangan kerja baru,"

Sandi menyampaikan, saat ini seorang pemimpin harus fokus menciptakan suatu kesejahteraan bagi masyarakat, yang bisa dimanifestasikan dengan hadirnya lapangan kerja. Namun, dirinya mengharapkan terbukanya lapangan kerja juga diikuti oleh kualitas pekerjaan yang dapat mendorong para karyawan berkembang secara maksimal.

"Tapi saya akan fokus pada satu hal yang menurut saya lebih upgrading daripada bukan hanya menciptakan lapangan kerja tapi better quality job, job yang decent, oke kita bicara tentang blue collar tapi type of blue collar workers yang siap menggunakan teknologi, saya ingin juga memberikan suatu leadership yang fokus kepada decent workers dan juga mereka bisa naik kelas bukan hanya di situ-situ aja tetapi bisa juga bukan hanya bekerja tapi suatu saat mereka bisa membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja," kata Sandi.

Sebelumnya, pada Agustus 2022 Sandiaga Uno menyampaikan untuk memperluas lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif, harus mengedepankan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Sebab, hingga saat ini masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif meliputi, pengurusan izin hingga bantuan sarana prasarana.

Sebagai Menparekraf, dirinya mengatakan akan terus mengupayakan untuk memfasilitasi sehingga bisa lebih mudah terkait pemasaran melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia dengan memasukkan ke platform e-commerce.

Lebih lanjut, dirinya juga akan fokus memfasilitasi pelatihan serta pendampingan lainnya agar ekonomi kreatif dapat meraih kesuksesan. Sandi mengimbau agar para pekerja giat menambah, menyesuaikan, dan meningkat kemampuan diri agar dapat bersaing di bursa kerja.

