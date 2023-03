Ekspor Alas Kaki yang Dapat Keringanan Potong Gaji Buruh Anjlok 17%

Jakarta, Beritasatu.com– Gejolak ekonomi di Amerika Serikat dan Uni Eropa berdampak memangkas ekspor alas kaki 17% pada Januari-Februari 2023, dari US$ 1,28 milliar periode sama tahun lalu menjadi US$ 1,06 miliar atau setara Rp 16,29 triliun. Anjloknya ekspor berpotensi menambah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya ini, setelah PHK terhadap 25.700 pekerja tahun lalu.

Sementara pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang PenyesuaianWaktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Ter tentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Peraturan yang di terbitkan pada 7 Maret 2023 tersebut mengizinkan industri padat karya berorientasi ekspor membayar upah pekerja paling sedikit 75% dari upah buruh yang biasa diterima, atau potong hingga 25%.

"Di awal 2022 pertumbuhan ekspor kita cukup luar biasa, tetapi di pertengahan tahun 2022 demand mulai turun. Meski demikian, sepanjang tahun lalu, masih ada kenaikan ekspor 25,15%, menjadi US$ 7,74 miliar. Tadinya, kami berekspektasi pertumbuhannya bisa lebih tinggi,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.

Ekspor alas kaki pada bulan November 2022 sudah mengalami penurunan, dan berlanjut di Desember 2022. Penurunan ekspor lantaran berkurangnya demand secara global, terutama karena stagflasi di negara negara tujuan ekspor di Eropa dan Amerika Serikat (AS). “Penurunan berlanjut di Januari Februari 2023. Bahkan, ekspor di bulan Februari kemarin turun 13,78% menjadi US$ 490,6 juta, dibanding Januari 2023 yang sebesar US$ 569,08 juta,” ujar dia.

Firman memaparkan, penurunan ekspor membuat industri alas kaki nasional harus menghadapi potensi badai PHK lagi, pada semester I 2023. Padahal hingga akhir tahun lalu, industri alas kaki telah melakukan PHK terhadap 25.700 pekerja akibat

penurunan order ekspor.

