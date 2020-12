The Fed Revisi Outlook Ekonomi, Wall Street Menguat

Kamis, 17 Desember 2020 | 06:17 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks S&P 500 menguat pada perdagangan Rabu (16/12/2020). Wall Street ditopang sentimen The Federal Reserve menegaskan komitmennya terhadap pemulihan ekonomi AS dan perkembangan stimulus.

Dow Jones Industrial Average turun 0,15%, S&P 500 naik 0,2%, Nasdaq naik 0,5% berkat saham Apple dan Microsoft yang masing-masing naik 2%.

The Fed mengatakan akan membeli obligasi senilai US$ 120 miliar tiap bulan hingga target tenaga kerja dan inflasi menunjukkan perkembangan yang substansial. The Fed tidak mengubah periode pembelian obligasi, namun Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan siap meningkatkan nilai pembelian obligasi jika ekonomi melambat.

The Fed juga merevisi outlook ekonomi AS. PDB AS diperkirakan terkoreksi 2,4% tahun ini, dibandingkan proyeksi sebelumnya 3,7% di September. PDB 2021 diperkirakan tumbuh 4,2%, naik dari proyeksi sebelumnya 4%.

Tingkat pengangguran diperkirakan turun ke 6,7%, lebih baik dari proyeksi sebelumnya 7,6%. Untuk 2021, pengangguran diperkirakan turun ke 5% dari proyeksi seblumnya 5,5%.

Target inflasi 2020 tetap di angka 1,2%, lalu naik ke 1,8% di 2021. Proyeksi ini lebih tinggi dari proyeksi September 1,7%. Suku bunga tetap di kisaran mendekati nol persen.

Pemimpin Kongres semakin mendekati kesepakatan stimulus US$ 900 miliar. Stimulus mencakup bantuan langsung tunai tetapi mengecualikan perlindungan pinjaman untuk dunia usaha, dan tidak ada bantuan untuk negara bagian dan pemerintahan lokal.

Sumber:CNBC.com