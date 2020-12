Lebih Optimistis, The Fed Revisi Outlook Ekonomi AS

Kamis, 17 Desember 2020 | 06:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Bank sentral AS atau The Federal Reserve merevisi outlook perekonomian AS. Dalam proyeksi ekonomi terbarunya, The Fed lebih optimistis dalam menutup tahun ini dan menatap tahun depan.

Menurut the Fed, Produk Domestik Bruto (PDB) AS diperkirakan terkoreksi 2,4% tahun ini, lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya 3,7% di September. PDB 2021 diperkirakan tumbuh 4,2%, naik dari proyeksi sebelumnya 4%.

Tingkat pengangguran diperkirakan turun ke 6,7%, lebih baik dari proyeksi sebelumnya 7,6%. Untuk 2021, pengangguran diperkirakan turun ke 5% dari proyeksi seblumnya 5,5%.

Target inflasi 2020 tetap di angka 1,2%, lalu naik ke 1,8% di 2021. Proyeksi ini lebih tinggi dari proyeksi September 1,7%. Suku bunga tetap di kisaran mendekati nol persen.

The Fed juga mengatakan akan membeli obligasi senilai US$ 120 miliar tiap bulan hingga target tenaga kerja dan inflasi menunjukkan perkembangan yang substansial. The Fed tidak mengubah periode pembelian obligasi, namun Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan siap meningkatkan nilai pembelian obligasi jika ekonomi melambat.

Sumber:CNBC.com