Tanrise Tunjuk Wika Gedung sebagai Kontraktor Utama Kyo Society

Kiri ke kanan: CEO Tanrise Property Belinda Tanoko, Manager Legal Tanrise Property Go Ie Tiong, Direktur Operasi II Wika Gedung Mochamad Yusuf dan Manager Divisi II Wika Gedung Yudiansyah pada penandatanganan penunjukan kontraktor utama antara Tanrise Property dengan Wika Gedung di Marketing Gallery dan Show Unit Kyo Society, Voza Premium Office Surabaya, Jumat, 19 Februari 2021.

Surabaya, Beritasatu.com - Pengembang properti asal Surabaya, Tanrise Property akhirnya menunjuk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (Wika Gedung) sebagai kontraktor utama pembangunan proyek apartemen berkonsep Jepang di Surabaya, Kyo Society.

Apartemen yang berlokasi di Jalan Raya Panjang Jiwo Permai itu, sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan pondasi pada akhir Januari 2021. Pembangunan pondasi tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu oleh PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (Indopora) sesuai dengan timeline yang disepakati dengan Tanrise Property.

Setelah tahap pondasi ini, selanjutnya pembangunan proyek apartemen Kyo Society akan memasuki tahap upper structure atau struktur bangunan atas yang dipercayakan kepada Wika Gedung selaku kontraktor utama.

Sebagai langkah awal dari proses pembangunan upper structure, dilakukan penandatanganan penunjukan kontraktor utama dalam acara signing ceremony antara pihak Tanrise Property dengan Wika Gedung di Marketing Gallery dan Show Unit Kyo Society, Voza Premium Office Surabaya, Jumat (19/2/2021).

CEO Tanrise Property, Belinda Tanoko mengatakan, Tanrise Property memiliki komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Kyo Society tepat waktu dan mutu. Penunjukan Wika Gedung sebagai kontraktor utama memperkuat komitmen tersebut. Bahkan, momentum ini sekaligus menjadi milestone atau pencapaian penting yang menjadi bentuk realisasi dari komitmen Tanrise Property dalam penyelesaian proyek apartemen Kyo Society khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini.

"Kami percaya dengan kinerja dari Wika Gedung, sebagai kontraktor yang telah memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, khususnya dalam proyek high rise building, kami tidak ragu lagi untuk memilih Wika Gedung sebagai partner kami,” terang Belinda Tanoko.

"Saya berharap kerjas ama ini menjadi sinergisitas dan kolaborasi yang padu untuk mewujudkan hunian berkonsep Jepang yang pertama dan satu-satunya di Surabaya, this is a journey to Japan society," imbuhnya.

Kyo Society dirancang dengan luas bangunan sebesar 38.000 meter persegi (m2) dan memiliki 38 lantai yang terbagi ke dalam lima kategori unit, yakni Mamoru (tipe Studio), Furusato (tipe 1BR), Mirai (tipe 2BR), Ikkou (tipe Grand studio), dan Rofuto (tipe Mezzanine unit).

Sementara itu, Direktur Operasi II Wika Gedung, Mochamad Yusuf menyampaikan apresiasinya kepada Tanrise Property atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan dalam proyek pembangunan Kyo Society.

"Kerja sama dengan Tanrise Property merupakan sebuah kebanggaan, karena konsep yang dibawa oleh Tanrise Property selalu memperhatikan potensi pasar masa depan,” ujarnya.

