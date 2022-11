Sesuai Ekspektasi, The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan 75 Bps

Washington, Beritasatu.com - The Federal Reserve pada Rabu (2/11/2022) menaikkan suku bunga acuan sebesar tiga perempat poin persentase atau 75 basis poins (bps) dalam rangka memerangi inflasi terburuk dalam 40 tahun. Namun, the Fed mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan berpotensi dalam langkah yang lebih kecil ke depan untuk mempertimbangkan ‘pengetatan kumulatif kebijakan moneter’ yang telah diberlakukan sejauh ini.

Keputusan tersebut membuat suku bunga acuan The Fed berada dalam kisaran target 3,75-4,00%. Angka tersebut merupakan tertinggi sejak awal 2008. Bank sentral AS telah menaikkan suku bunga acuan pada enam pertemuan terakhirnya mulai Maret, mengalahkan catatan kenaikan tercepat yang dilakukan oleh mantan Ketua The Fed Paul Volcker untuk mengendalikan inflasi pada 1970-an dan 1980-an.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan perubahan kecepatan bisa terjadi segera setelah pertemuan bank sentral berikutnya pada bulan Desember. Tetapi dia juga mengingatkan masih ada ketidakpastian yang luas tentang seberapa tinggi suku bunga harus naik dan mereka bisa menjadi lebih tinggi daripada yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan telah perkirakan pada pertemuan terakhir mereka pada September lalu.

Waktu untuk menilai kembali laju kenaikan ‘akan datang’, kata Powell pada konferensi persnya menyusul keputusan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang menetapkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga dengan margin tiga perempat poin untuk pertemuan keempat berturut-turut.

Sumber: Reuters