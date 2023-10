Kim So Hyun Tepis Rumor Berkencan dengan Hwang Minhyun

Jakarta, Beritasatu.com - Kim So Hyun menepis kabar kencannya dengan lawan main di drama My Lovely Liar, Hwang Minhyun. My Lovely Liar menceritakan kisah romantis yang penuh misteri antara seorang produser musik yang tersandung dalam kasus pembunuhan kekasihnya.

Kendati banyak dugaan bahwa keduanya berpacaran, Kim So Hyun menghadapinya dengan sikap santai.

My Lovely Liar adalah sebuah drama romantis yang memikat hati penonton dengan alur cerita yang menggugah emosi, dihiasi dengan sentuhan misteri yang mampu membuat penonton terus terpaku pada cerita.

Ketika kabar bahwa Kim So Hyun akan beradu peran dengan Hwang Minhyun pertama kali mencuat, kebahagiaan Kim So Hyun terpancar jelas, dan antusiasmenya untuk berakting bersama Hwang Minhyun tak tersembunyi.

"Aku merasa sangat senang ketika mendengar bahwa akan bermain dalam romcom bersamanya. Orang-orang di sekitarku juga sangat mengaguminya, teman-temanku bahkan mengatakan dia sangat tampan," ujar Kim So Hyun, dikutip dari KBIZoom Minggu (1/10/2023).

Proses syuting drama My Lovely Liar menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi Kim So Hyun, terutama berkat kehadiran Hwang Minhyun. Kim So Hyun menyatakan bahwa Hwang Minhyun mungkin terlihat tenang dan pendiam pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih ceria dan lucu. Mereka berdua secara aktif bertukar ide dan menikmati setiap momen syuting dengan kebahagiaan.

Kedekatan yang terjalin antara Kim So Hyun dan Hwang Minhyun di lokasi syuting pun menimbulkan rumor bahwa keduanya menjalin hubungan asmara di dunia nyata. Terlebih lagi, sutradara drama tersebut membagikan potret adegan ciuman mereka di media sosial pribadinya.

Namun, Kim So Hyun dengan tegas membantah rumor tersebut dan mengklarifikasi bahwa dia dan Hwang Minhyun tidak sedang berpacaran. "Dia mempostingnya bukan karena kami berkencan, tetapi karena dia menyukai chemistry yang kami miliki," jelas Kim So Hyun.

"Aku dan Hwang Minhyun menjadi sangat dekat sehingga kami sering bercanda. Kami tertawa terbahak-bahak hingga beberapa adegan harus diambil ulang selama syuting romansa," tambahnya.

Kim So Hyun juga memandang rumor tentang hubungan mereka dengan positif, menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka berhasil membentuk chemistry yang kuat di layar kaca.

"Aku pikir kami terlihat serasi sebagai pasangan di layar. Aku tidak menyangka akan mendapatkan respons yang luar biasa terhadap chemistry kami. Karena chemistry sangat penting dalam sebuah romcom, aku merasa lega mengetahui chemistry kami berhasil," tutupnya.