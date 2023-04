20 Ucapan Jumat Agung 2023, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

Jakarta, Beritasatu.com - Jumat Agung adalah hari sakral bagi umat Kristiani. Untuk memperingati hari tersebut, berikut 20 ucapan Jumat Agung 2023 yang cocok untuk dibagikan ke media sosial.

Jumat Agung merupakan rangkaian Tri Hari Suci sebelum hari Raya Paskah tiba. Di momen ini, umat Kristiani mengenang kembali pengorbanan yang sudah dilakukan Yesus demi menyelamatkan umat manusia.

Di masa kini, salah satu cara mudah memperingati Jumat Agung adalah dengan mengirimkan ucapan-ucapan inspirasi dan menarik kepada orang tercinta.

Simak 20 ucapan inspirasi dan menarik berikut untuk rayakan Jumat Agung 2023.

1. Semoga Yesus mencurahkan semua berkat pada hari Jumat Agung yang penuh keberuntungan ini kepada kita semua!

2. Dia mencintai. Dia peduli. Dia ada untuk kita setiap saat dan dimanapun. Betapa besarnya kekuatan-Nya, bahwa Dia melindungi kita semua. Selamat Jumat Agung untuk kita semua.

3. Semoga cinta kasih dari Tuhan Yang Maha Tinggi menyertai kamu saat kamu meluangkan waktu untuk menghormati nama-Nya di Jumat Agung ini.

4. Selamat hari Jumat Agung 2023. Rahmat Tuhan selalu memberkati hati kita semua yang merayakan Jumat penuh kemenangan ini.

5. Have a blessed Good Friday.

6. May this Good Friday we start with fasting & prayers so that we can bring God’s mercy & forgiveness to all mankind.

7. Selamat Jumat Agung. Semoga cahaya-Nya selalu menyertaimu sepanjang tahun dengan memberikan kedamaian di dalam hati.

8. Semoga cinta-Nya menyinarimu dan menjagamu tetap aman. Selamat Jumat Agung.

9. Semoga kekuatan Tuhan Yesus tercurah untukmu dan keluargamu! Semoga kamu mendapatkan Jumat Agung yang paling bahagia!

10. Semoga di dalam hatimu, Yesus selalu hidup! Semoga kamu berdoa dan selalu percaya kepada-Nya! Semoga dia memberimu berkah berlimpah di hari suci ini dan selamanya.

11. Kiranya kemuliaan dan berkat Tuhan Yesus menerangi hidup kita.

12. May the sacrifice of Jesus give strength to your soul and light your way towards eternal happiness. Wishing you a Holy Day.

13. Jesus Christ bore all in silence because he accepted us in him. I hope we can return the same to him. Have a blessed Good Friday.

14. Happy Good Friday! May God turn this Good Friday into a blissful beginning of your life. May God fill your life with goodness on this holy day.

15. Semoga imanmu kepada Tuhan membawa kebahagiaan di hatimu dan kedamaian di jiwamu. Semoga Dia selalu ada untuk memberkatimu. Selamat Jumat Agung!

16. Semoga terang Kristus menunjukkan kepada kita jalan penebusan dan kasih-Nya memberkati hati kita yang berdosa. Jagalah kami dalam doa-doamu di Hari Jumat Agung.

17. Semoga terang nya Roh Kudus selalu melindungi kita dari hal buruk dan membawa kita ke jalan yang lebih baik di hari yang agung ini.

18. Semoga masing-masing dari Anda mendapatkan Jumat Agung yang damai dan tenteram.

19. Jangan meminta Tuhan untuk mengakhiri masalahmu, tetapi selalu mintalah kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Selamat Jumat Agung!

20. Percayalah kepada-Nya Dia adalah sumber kekuatan dan cinta. Dia selalu mencintaimu. Selamat Hari Jumat Agung.

Demikian 20 ucapan Jumat Agung 2023 yang cocok untuk dibagikan ke media sosial.

