Kereta Cepat Buka Lowongan Lulusan SMA yang Belum Kerja

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah melakukan proses rekrutmen untuk pegawai baru, termasuk lulusan SMA sederajat. GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyebut proses rekrutmen ini menjadi bagian penting dari persiapan untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

"Dengan hadirnya KA Cepat, terbuka peluang besar bagi masyarakat, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Kami berharap bahwa melalui proses rekrutmen ini, kami akan dapat menemukan putra-putri daerah yang terbaik untuk membantu memastikan layanan KA cepat berjalan optimal," ungkap Eva dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

BACA JUGA OJK Buka Lowongan Kerja untuk Tenaga Keamanan Siber, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Eva menekankan bahwa rekrutmen ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal. Nantinya, SDM Indonesia akan menerima pengetahuan terkait operasi dan pemeliharaan sarana, sehingga secara bertahap mereka akan mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga ahli dari Tiongkok.

Advertisement

"Para pekerja lokal ini akan mendapatkan pelatihan dari para ahli dan transfer pengetahuan. Tujuannya adalah agar kegiatan operasi dan pemeliharaan KA Cepat dapat dilakukan sepenuhnya oleh SDM Indonesia," tambahnya.

Sebanyak lima posisi yang dibutuhkan, yaitu manager information system integration, officer training and certification, officer corporate planning and Strategy, EMU Washing machine operator, dan analis laboratorium.

Adapun persyaratan untuk posisi manager information system integration adalah lulusan sarjana di bidang IT dengan usia maksimal 35 tahun. Posisi officer training and certification membutuhkan lulusan sarjana dengan usia maksimal 27 tahun. Untuk officer corporate planning and Strategy, pelamar harus memiliki minimal pendidikan D3 dengan jurusan kearsipan atau ilmu perpustakaan.

Sementara itu, posisi EMU washing machine operator memerlukan lulusan SMA/SMK jurusan Teknik Mesin atau Teknik Elektro dengan usia maksimal 25 tahun. Sedangkan untuk posisi analis laboratorium, persyaratan pendidikan minimal adalah D3 Analis Kimia dan sejenisnya dengan usia maksimal 25 tahun.

Lowongan untuk kelima posisi ini akan dibuka hingga tanggal 5 September 2023. Informasi lebih lanjut mengenai lowongan pekerjaan dan syarat-syaratnya dapat ditemukan di situs resmi KCIC.

Eva juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi akan dilakukan tanpa biaya. KCIC memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi palsu atau pungutan yang mengatasnamakan rekrutmen KCIC.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk pungutan yang mengaku sebagai bagian dari rekrutmen KCIC. Kami menyarankan agar masyarakat tidak mempercayai pihak-pihak yang mengklaim dapat mempermudah kelulusan calon karyawan," ujarnya.

Bagikan