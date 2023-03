Transaksi Pelanggan GOTO Naik di 2022, Dorong Profitabilitas

Selama kuartal keempat 2022, GOTO mencatat rata-rata transaksi konsumen tumbuh 24% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp9,6 juta per konsumen pertahun. Hal ini disampaikan perusahaan di dalam rilis kinerja indikatif GOTO tahun 2022 pada Senin (20/3/2023). (Foto : Dok. GoTo) (Dok. Go To)