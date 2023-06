Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Awal Pekan Ini Dibuka Melemah

Jakarta, Beritasatu.com - Jelang pengumuman inflasi domestik periode Mei 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka melemah 11,49 poin atau 0,17% ke posisi 6.621,77. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,15 poin atau 0,23% ke posisi 947,50.

"Konsensus memproyeksikan inflasi Indonesia Mei melandai ke level 4,23% year on year (yoy), dari sebelumnya 4,33% (yoy)," kata Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya yang dikutip Antara, Senin (5/6/2023).

Selain itu, pada pekan ini juga terdapat rilis data Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur dan data cadangan devisa Indonesia. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan normalisasi batas auto rejection bawah (ARB) tahap pertama sebesar 15% yang mulai berlaku hari ini.

Sementara itu, Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada akhir perdagangan pekan lalu, setelah data pasar tenaga kerja AS menunjukkan adanya pertumbuhan upah periode Mei 2023.

Para pelaku pasar menyambut baik kesepakatan AS yang berhasil menghindari gagal bayar utang. Senat telah mengesahkan undang-undang (plafon utang AS) pada Kamis (1/6/2023) pekan lalu, untuk mengangkat pagu utang pemerintah sebesar US$ 31,4 triliun untuk menghindari gagal bayar.

Sementara itu, bursa Eropa juga ditutup menguat pada akhir perdagangan pekan lalu, merespon data Inflasi Zona Euro yang melandai pada Mei 2023.

Untuk bursa saham regional Asia pada pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 534,00 poin atau 1,69% ke 32.058,19, indeks Hang Seng menguat 49,23 poin atau 0,26% ke 18.999,17, indeks Shanghai menguat 3,37 poin atau 0,10% ke 3.233,44, dan indeks Straits Times menguat 45,21 poin atau 1,43% ke 3.211,51.

