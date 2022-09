Arus Modal Keluar, Kurs Rupiah Babak Belur ke Rp 15.260

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sore hari ini, Rabu(28/9/2022), terpantau melemah ke kisaran Rp 15.260.

Menurut data Reuters, pada pukul 16.30 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 15.260 per dolar AS atau terdepresiasi 140 poin (0,93%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.120. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.170-Rp 15.273 per dolar AS.

Rupiah melemah sejak the Federal Reserve menaikkan suku bunga, sehingga menyebabkan capital outflow dari negara-negara berkembang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, porsi kepemilikan asing terhadap surat berharga negara (SBN) Indonesia per 22 September 2022 tinggal 14,70%. Angka ini menurun tajam dibandingkan akhir 2019 yang mencapai 38,57%. Saat ini dominasi kepemilikan SBN masih oleh perbankan dan Bank Indonesia (BI).

Pasar obligasi masih tertekan. Lelang obligasi pemerintah hanya menerima total Rp 23,67 triliun permintaan dan menyerap total Rp 10,75 triliun, cukup jauh dari target awal penyerapan senilai Rp 19 triliun. Sementara itu dilaporkan bahwa BI kembali membeli sukuk dari pemerintah senilai Rp 16,6 triliun melalui mekanisme private placement.

Nilai tukar rupiah terhadap euro terdepresiasi 0,45% ke Rp 14.568,72, terhadap pound sterling melemah 0,27% ke Rp 16.268,69, terhadap yen melemah 0,95% ke Rp 105,42, terhadap dolar Australia menguat 0,06% ke Rp 9.722,15, terhadap dolar Singapura melemah 0,25% ke Rp 10.530,67.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 114,7 atau menguat 0,52% dari posisi sebelumnya.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs rupiah hari ini melemah 88 poin ke posisi Rp 15.243 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 15.155, dengan kisaran perdagangan kurs jual Rp 15.230,77 dan kurs beli Rp 15.079,23 per dolar AS.

Sumber: BeritaSatu.com