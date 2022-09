Konservasi Energi, SBI Pabrik Cilacap Raih Award Global

Jakarta, Beritasatu.com– PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) pabrik Cilacap yang merupakan unit usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih penghargaan ASEAN Energy Awards (AEA) 2022 sebagai 2nd Runner Up, subkategori Large Industries, kategori Energy Management in Buildings and Industries. Penyerahan penghargaan dilaksanakan secara virtual pada rangkaian kegiatan 40th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) and ASEAN Energy Business Forum di Kamboja, belum lama ini.

Penghargaan ini tidak lepas dari inisiatif SBI Pabrik Cilacap menerapkan program konservasi energi berstandar ISO 50001:2018 yakni standar mengelola kinerja energi termasuk efisiensi dan konsumsi energi, menggunakan model Sistem Manajemen dengan pendekatan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) untuk perbaikan berkelanjutan.

Corporate Secretary PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Vita Mahreyni mengatakan penghargaan ini merupakan buah komitmen SBI dalam menerapkan efisiensi dan konservasi energi pada proses produksi yang diimplementasikan di Pabrik Cilacap. "Ini menjadi bukti bahwa upaya efisiensi dan konservasi energi SIG sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan berstandar internasional," kata dia dalam keterangan tertulisnya Kamis (29/9/2022).

Dalam proses produksinya, SIG memanfaatkan sampah perkotaan di fasilitas yang berada di Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap sebagai bahan bakar alternatif (RDF) dalam pembuatan semen di pabrik SBI di Cilacap. Adapun teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) adalah upaya pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengubah sampah menjadi energi alternatif terbarukan dan dapat mengurangi emisi CO2.

Menurut Vita, fasilitas pemanfaatan sampah perkotaan (municipal solid waste/MSW) menjadi RDF oleh SBI ini mampu mengelola limbah sampah domestik sebesar 160 ton per hari dan menghasilkan 70 ton RDF. Selain itu, RDF mampu menggantikan penggunaan batu bara hingga 5-6%.

Pada ajang ASEAN Energy Awards 2022 ini, Kementerian ESDM mengirimkan 13 proposal yang merupakan pemenang Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi tahun 2021. Indonesia berhasil meraih 10 penghargaan dari berbagai kategori. SBI pabrik Cilacap menjadi salah satu dari 10 perusahaan dari Indonesia yang berhasil meraih penghargaan.

ASEAN Energy Awards merupakan kegiatan tahunan ASEAN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000. Kegiatan ini diselenggarakan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi, dalam rangka mempromosikan pemanfaatan energi baru terbarukan serta penerapan efisiensi dan konservasi energi di tingkat regional ASEAN. AEA terbagi menjadi tiga kategori yaitu ASEAN Coal Awards, ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards, dan ASEAN Renewable Energy Project Awards.

