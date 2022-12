Jakarta, Beritasatu.com - Bulan madu merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan. Apalagi jika pasangan memang ‘sefrekuensi’ dan punya hobi yang sama denganmu, maka setiap kegemaran bisa dilakukan bersama.

Setelah momen pernikahan, hal yang dinantikan oleh setiap pasangan suami istri baru adalah honeymoon, yaitu bulan madu di mana bisa menghabiskan waktu berdua ke tempat yang sama-sama ingin dituju.

Kalau kamu dan pasangan punya hobi yang sama yaitu menikmati keindahan alam dan menikmati indahnya pemandangan dari ketinggian, maka gunung bisa menjadi tempat yang cocok untuk pergi honeymoon.

Berikut rekomendasi gunung yang bisa dijadikan tempat honeymoon yang tak terlupakan:

Rinjani

Daftar pertama yang harus ada di dalam daftar kamu adalah gunung Rinjani yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Savana Sembalun, Plawangan Sembalun, danau Segara Anak sampai mata air panas Aik Kalak jadi pesona gunung Rinjani yang tak terbantahkan.

Selain itu, dalam perjalanan pulang, kamu juga bisa bersantai sebentar menyeberangi laut dan bermalam di Gili Trawangan.

Semeru

Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Bagi para pendaki gunung, belum lengkap rasanya jika belum pernah mendaki gunung tertinggi di pulau Jawa tersebut.

Bila kamu yang ingin bulan madu di gunung semeru, selain kamu bisa mendaki sampai ke puncak, kamu juga bisa menghabiskan waktu bermesraan dengan pasanganmu di danau Ranu Kumbolo yang indah dan sejuk.

Papandayan

Bagi kamu yang tinggal di Jakarta dan ingin berbulan madu tapi terbatas oleh waktu, Gunung Papandayan yang ada di Garut bisa menjadi list kamu dan pasanganmu untuk berbulan madu disana.

Selain jalurnya yang mudah dan aksesnya yang dekat, Gunung Papandayan juga memiliki pemandangan yang indah dan sangat cocok untuk bermesraan.

Kerinci

Selanjutnya adalah gunung tertinggi di pulau Sumatera yaitu gunung Kerinci yang bisa menjadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Gunung ini juga merupakan gunung idaman yang banyak diminati para pendaki gunung.

Tetapi, jika kamu ingin berbulan madu di sana, selain mendaki ke puncak gunungnya, kamu juga bisa berbulan madu di danau gunung tujuh yang ada di kaki gunung Kerinci. Di sana kamu bisa menghabiskan waktu bersama pasanganmu sambil naik sampan.

Prau, Dieng

Terakhir, tempat yang cocok bagi kamu dan pasanganmu yang suka naik gunung dan ingin berbulan madu sambil naik gunung. Gunung Prau yang ada di Dieng bisa menjadi tempat yang cocok buatmu.

Selain medannya yang tidak terlalu berat, puncak gunungnya pun memiliki pemandangan yang sangat indah. Tak hanya itu, banyak tempat menarik lainnya yang ada di sekitaran gunung Prau, seperti danau Sikunir dan Candi Arjuna yang bisa didatangi oleh kamu dan pasanganmu.

