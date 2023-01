Dapat DM dari Agnez Mo, Bunda Corla Akui Tak Bisa Tidur

Jakarta, Beritasatu.com - Bunda Corla masih menjadi perbincangan publik sejak datang ke Indonesia. Bahkan, apapun yang dilakukan wanita berusia 48 tahun ini terus mendapat perhatian publik.

Bahkan kemarin, dirinya kembali membuat salut netter lantaran mendapatkan pesan langsung dari Agnez Mo. Hal itu diketahui dari postingannya di Instagram pada Senin (23/01/2023) kemarin.

Sontak hal tersebut membuat wanita yang terkenal berkat Live nya di Instagram ini pun menuliskan "Bunda gak bisa tidur, apa artinya ini," tulis nya setelah mendapatkan pesan dari Agnez Mo.

"Hai bunda Corla, ini Agnez Mo. Saya ingat ada penggemar yang pernah menandai video bunda ke saya. Saya suka sekali dengan sosok seperti Anda yang berbicara apa adanya tanpa peduli pendapat orang lain," kata pesan tersebut setelah diterjemahkan ke dalam bahasa.

"Bunda, bunda pantas mendapatkan ini semua. Bunda pantas bahagia. Mereka yang peduli akan terus memberikan kepedulian tanpa mengharapkan apapun," tulis kekasih Adam Rosyadi ini.

Bahkan penyanyi berusia 36 tahun ini juga memberikan dukungannya kepada Bunda Corla di tengah upaya beberapa pihak yang ingin menjatuhkan selebgram tersebut. Agnez Mo merasa bunda Corla hanya perlu fokus pada apa yang membuatnya bahagia.

"Lakukan apa yang bunda mau. Jangan kasih perhatian kepada orang toxic. Fokus pada semua orang yang mencintai bunda," tulis Agnez Mo lagi.

"Semoga pesan ini dapat membawa kebahagiaan untuk bunda. Saya doakan yang terbaik untuk hidup bunda ya," tutup direct message dari Agnez Mo tersebut.

Sontak postingannya tersebut pun dikomentari oleh warganet yang juga merupakan sosok terkenal di tanah air.

"I love you Bunda. You deserve to be happy," tulis akun Niluh Djelantik disertakan emote love.

"Love Bunda. jgn banyak pikiran bun, happy2 ya bun," tulis Shandy Purnamasari.

"Love u bunda," tulis Hans Virgoro.

