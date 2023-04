Konser Queen dan Adam Lambert Tahun Ini Bertambah 8 Pertunjukan

New York, Beritasatu.com - Band legendaris, Queen dan Adam Lambert telah mengumumkan delapan pertunjukan tambahan untuk tur konser mereka bertajuk Rhapsody di tahun 2023.

Tanggal-tanggal baru telah dijadwalkan di Baltimore, New York City, Boston, St Paul, Minn.; Chicago, Dallas, San Francisco, dan Los Angeles.

"Saya tidak sabar untuk melakukan tur di Amerika Utara sekali lagi dengan tur Rhapsody bersama dua legenda yang sangat berbakat, yaitu Brian May dan Roger Taylor," ujar Lambert.

Lambert dan para anggota utama band Queen akan bergabung dengan keyboardis dan pengarah musik Spike Edney, bassis Neil Fairclough, dan pemain perkusi Tyler Warren.

"Tur terakhir kami menampilkan produksi kami yang paling ambisius yang pernah ada. Jadi kami memutuskan untuk merombaknya dan menjadi lebih ambisius lagi. Hati-hati, dunia," ujar Brian May, gitaris Queen.

Jadwal Queen dan Adam Lambert, Tur Rhapsody 2023

4 Oktober - Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

5 Oktober - Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

8 Oktober - Toronto, ON @ Scotiabank Arena

10 Oktober - Detroit, MI @ Little Caesars Arena

12 Oktober - New York, NY @ Madison Square Garden

13 Oktober - New York, NY @ Madison Square Garden

15 Oktober - Boston, MA @ TD Garden

16 Oktober - Boston, MA @ TD Garden

18 Oktober - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

23 Oktober - Atlanta, GA @ State Farm Arena

25 Oktober - Nashville, TN @ Bridgestone Arena

27 Oktober - St Paul, MN @ Xcel Energy Center

28 Oktober - St Paul, MN @ Xcel Energy Center

30 Oktober - Chicago, IL @ United Center

31 Oktober - Chicago, IL @ United Center

2 November - Dallas, TX @ American Airlines Center

3 November - Dallas, TX @ American Airlines Center

5 November - Denver, CO @ Ball Arena

8 November - San Francisco, CA @ Chase Center

9 November - San Francisco, CA @ Chase Center

11 November - Los Angeles, CA @ BMO Stadium

12 November - Los Angeles, CA @ BMO Stadium

