Lirik Lagu Fix You Coldplay, Dibuat Chris Martin untuk Gwyneth Paltrow

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Fix You kemungkinan akan ditampilkan di konser Coldplay bulan November mendatang. Ini lirik lagu Fix You Coldplay beserta terjemahannya.

Coldplay akan menyambangi Indonesia, tepatnya Jakarta, untuk menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2023. Beberapa bulan menjelang konser, harga tiket beserta prediksi setlist lagu sudah mulai muncul di media sosial.

Salah satu lagu yang kemungkinan akan dibawakan di konser adalah lagu Fix You. Lirik lagu Fix You yang dirilis tahun 2005 ini bercerita tentang kepergian seseorang. Rupanya lagu ini dibuat Chris Martin untuk Gwyneth Paltrow.

Pasalnya kala itu sang aktris tengah bersedih akibat kematian ayahnya, Bruce Paltrow. Chris Martin pun menciptakan Fix You untuk menghibur mantan istrinya tersebut.

Lagu Fix You merupakan lagu yang langganan dibawakan di konser-konser Coldplay. Maka dari itu, kemungkinan besar lagu ini juga akan dibawakan di konser Coldplay di Jakarta.

Nah, sebelum hari konsernya tiba, ada baiknya hafalkan dulu lirik lagu Fix You biar bisa sing along bareng di konser nanti. Berikut lirik lagu Fix You Coldplay beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Fix You Coldplay

When you try your best, but you don't succeed

When you get what you want, but not what you need

When you feel so tired, but you can't sleep

Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face

When you lose something you can't replace

When you love someone, but it goes to waste

Could it be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

And high up above, or down below

When you're too in love to let it go

But if you never try, you'll never know

Just what you're worth

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

Tears stream down your face

When you lose something you cannot replace

Tears stream down your face, and I

Tears stream down your face

I promise you I will learn from my mistakes

Tears stream down your face, and I

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

Terjemahan Lirik Lagu Fix You Coldplay

Saat kamu mencoba yang terbaik, tapi kamu tidak berhasil

Saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi bukan apa yang kamu butuhkan

Ketika kamu merasa sangat lelah, tapi kamu tidak bisa tidur

Terjebak masa lalu

Dan air mata mengalir di wajahmu

Ketika kamu kehilangan sesuatu yang tidak bisa kamu ganti

Ketika kamu mencintai seseorang, tapi sia-sia

Adakah yang lebih buruk dari itu?

Cahaya akan menuntunmu pulang

Dan menyulut tulangmu

Dan aku akan mencoba untuk menyembuhkanmu

Dan tinggi di atas atau di bawah

Saat kamu terlalu cinta namun tidak bisa melepaskannya

Tetapi jika kamu tidak pernah mencoba kamu tidak akan pernah tahu

Betapa berharga dirimu

Cahaya akan menuntunmu pulang

Dan menyulut tulangmu

Dan aku akan mencoba untuk menyembuhkanmu

Air mata mengalir di wajahmu

Ketika kamu kehilangan sesuatu yang tidak bisa kamu ganti

Air mata mengalir di wajahmu, dan aku

Air mata mengalir di wajahmu

Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan belajar dari kesalahanku

Air mata mengalir di wajahmu, dan aku

Cahaya akan menuntunmu pulang

Dan menyulut tulangmu

Dan aku akan mencoba untuk menyembuhkanmu

