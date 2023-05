Lirik Lagu Material Girl Madonna Beserta Artinya

Jakarta, Beritasatu.com - "'Cause we are living in a material world, and I am a material girl". Pasti sudah banyak yang tahu kalau lirik tersebut merupakan penggalan lirik lagu Material Girl dari Madonna.

Material Girl merupakan salah satu lagu dalam album kedua Madonna yang bertajuk "Like A Virgin" yang dirilis pada 1984. Meski sudah dirilis bertahun-tahun lalu, tetapi lagu Material Girl milik Madonna belakangan ini kembali populer. Buktinya lagu ini banyak dijadikan backsound dalam video TikTok.

Lagu Material Girl sudah didengarkan 339 juta pendengar di platform streaming musik Spotify. Lalu video klip lagu Material Girl versi HD remastered yang dirilis pada 2017 sudah disaksikan lebih dari 143 juta orang di YouTube.

Adapun yang menjadikan lagu ini banyak disukai rupanya karena lirik lagunya bisa diinterpretasikan dengan bebas. Pasalnya ada yang menilai lirik lagu Material Girl menggambarkan perempuan materialistis, tetapi ada juga yang menganggap lagu ini ibarat lagu feminis.

Advertisement

Berikut lirik lagu Material Girl dari Madonna lengkap dengan artinya.

BACA JUGA Lirik Lagu Money Money Money ABBA yang Jadi Backsound di TikTok

Lirik Lagu Material Girl Madonna

Some boys kiss me, some boys hug me

I think they're OK

If they don't give me proper credit, I just walk away

They can beg and they can plead

But they can't see the light (that's right)

'Cause the boy with the cold hard cash is always Mister Right

'Cause we are living in a material world

And I am a material girl

You know that we are living in a material world

And I am a material girl

Some boys romance, some boys slow dance

That's all right with me

If they can't raise my interest, then I have to let them be

Some boys try, and some boys lie

But I don't let them play (no way)

Only boys who save their pennies make my rainy day

'Cause we're living in a material world

And I am a material girl

You know that we are living in a material world

And I am a material girl

Living in a material world

And I am a material girl

You know that we are living in a material world

And I am a material girl

BACA JUGA Lirik Lagu Everglow Coldplay, Gambarkan Perpisahan Chris Martin dan Gwyneth Paltrow

Living in a material world (material)

Living in a material world

Living in a material world (material)

Living in a material world

Boys may come, and boys may go

And that's all right, you see

Experience has made me rich, and now they're after me

'Cause everybody's living in a material world

And I am a material girl

You know that we are living in a material world

And I am a material girl

Living in a material world

And I am a material girl

You know that we are living in a material world

And I am a material girl

A material, a material, a material, a material world

Living in a material world (material)

Living in a material world

Living in a material world (material)

Living in a material world

Living in a material world (material)

Living in a material world

Living in a material world (material)

Living in a material

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan