Jadi Anak Didik Beyonce, Profil Halle Bailey Pemeran Ariel dalam The Little Mermaid

Jakarta, Beritasatu.com - Film besutan Disney, The Little Mermaid telah tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu (24/5/2023). Film ini merupakan remake dari animasi klasik berjudul sama yang dirilis tahun 1989 silam.

Sang pemeran utama, Halle Bailey sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai media bahkan namanya masuk dalam trending topic twitter. Melansir laman Popbuzz dan Buzzfeed, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Halle Bailey.

BACA JUGA The Little Mermaid Tayang Hari Ini, Berikut Fakta Menarik Halle Bailey

1. Seorang aktris sekaligus penyanyi

Halle Bailey adalah penyanyi dan aktris Amerika yang terkenal sebagai satu di antara dua personel Chloe x Halle. Selain berprofesi sebagai penyanyi, ia juga merupakan seorang aktris yang telah berperan sebagai Sky di serial drama-komedi 'Grown-ish'.

2. Berusia 23 tahun

Halle lahir pada tanggal 27 Maret 2000 di Mableton, Georgia. Aktris berusia 23 tahun ini dibesarkan di Georgia bersama kakak perempuannya Chloe, Ski dan adik laki-lakinya, Branson yang kemudian kemudian pindah bersama ke Los Angeles pada pertengahan 2012.

3. Tampil di Grammy Award 2019

Chloe dan Halle berhasil membuat para penonton terpukau dengan membawakan lagu cover "Where Is The Love" di Grammy 2019.

4. Anak didik Beyonce

Halle dan sang kakak, Chloe merupakan anak didik Beyoncé yang telah menandatangani kontrak dengan labelnya, Parkwood Entertainment pada tahun 2015. Beyoncé pertama kali mengetahui Chloe dan Halle setelah mengcover "Truth Hurts", yang saat ini memiliki 17 juta penayangan di YouTube.

5. Sempat ingin diberi nama Hailey

Awalnya, orang tuanya ingin menamainya Hailey, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya karena akan seirama dengan nama belakang mereka, Bailey.

