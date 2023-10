Lirik Lagu Big Fu dari David Guetta Featuring Ayra Starr, Lil Durk, dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Disjoki asal Prancis David Guetta baru saja merilis lagu dengan judul Big Fu, pada 27 Oktober 2023. Di lagu ini, ia bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Nigeria, Ayra Starr dan rapper Amerika Lil Durk.

Lagu Big FU menceritakan tentang seorang pria yang diabaikan oleh wanita yang ia kagumi, tetapi ia terus berusaha untuk mendapatkannya.

Berikut lirik lagu Big Fu dari David Guetta dan terjemahannya.

Lirik Lagu Big Fu dari David Guetta

Woah, oh

Yeah, yeah (Woah, oh)

Two more times, can I come see you?

Yeah

ADVERTISEMENT

Tonight

I hit up your line a couple times

And I see you never reply

And I

Seen all the pictures that you post, oh no

I notice my key doesn't fit in your lock

And you're blockin' my calls (My calls)

I'm happy to see that you finally got

Everything that you want

Send a big "Fuck you" to my replacement

I see you're someone else's favorite now

In m-my own mind, I might be crazy

I swear to God that I'm not hating, no

Send a big "Fuck you" to my rep—

Send a big "Fuck you"

BACA JUGA Lirik Lagu Cornerstone dari Arctic Monkeys dan Terjemahannya

(Oh-woah)

I love to party, can you come and party with me?

Let's go to Fiji 'cause I know you need it

Let's take a vacation from party cities

All thеse bitches, they so artificial

Thеy be laughin' at me when I argue with you

And my mama love you like my mama had you

But I love your mama for havin' you (Yeah-yeah-yeah)

Pass me a cup, I don't even drink, but I'm gettin' drunk (Yeah-yeah-yeah)

I don't even smoke, pass me a blunt, I wanna puff (Yeah-yeah-yeah)

You can't stop me, you gotta block me 'cause I'm turnt up (Yeah-yeah-yeah)

But

Send a big "Fuck you" to my replacement

I see you're someone else's favorite now (Yeah)

In m-my own mind, I might be crazy

I swear to God that I'm not hating, no

Send a big "Fuck you" to my rep—

Yeah, yeah

[?]

Send a big "Fuck you" to my replacement

I love to party, can you come and party with me?

In m-my own mind, I might be crazy

I love to party, can you come and party with me?

Send a big "Fuck you" to my rep—

Terjemahan Lirik Lagu Big Fu dari David Guetta

Wah, oh

Ya, ya (Wah, oh)

Dua kali lagi, bolehkah aku datang menemuimu?

Ya

Malam ini

Aku menghubungimu beberapa kali

Dan saya melihat Anda tidak pernah membalas

Dan saya

Melihat semua gambar yang Anda posting, oh tidak

Saya perhatikan kunci saya tidak muat di gembok Anda

Dan kau memblokir panggilanku (Panggilanku)

Saya senang melihat Anda akhirnya mendapatkannya

Segala sesuatu yang Anda inginkan

BACA JUGA Lirik Lagu Perayaan Mati Rasa dari Umay Shahab Featuring Natania Karin

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar kepada penggantiku

Saya melihat Anda adalah favorit orang lain sekarang

Dalam pikiranku sendiri, aku mungkin gila

Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak membenci, tidak

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar ke perwakilan saya—

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar

(Oh-woah)

Saya suka berpesta, bisakah kamu datang dan berpesta dengan saya?

Ayo pergi ke Fiji karena aku tahu kamu membutuhkannya

Mari berlibur dari kota pesta

Semua pelacur ini, mereka sangat artifisial

Mereka menertawakan saya ketika saya berdebat dengan Anda

Dan ibuku mencintaimu seperti ibuku mencintaimu

Tapi aku mencintai ibumu karena telah menerimamu (Ya-ya-ya)

Berikan aku secangkir, aku bahkan tidak minum, tapi aku mabuk (Ya-ya-ya)

Aku bahkan tidak merokok, berikan aku yang tumpul, aku ingin mengepul (Ya-ya-ya)

Kamu tidak bisa menghentikanku, kamu harus memblokirku karena aku muncul (Ya-ya-ya)

Tetapi

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar kepada penggantiku

Saya melihat Anda adalah favorit orang lain sekarang (Ya)

Dalam pikiranku sendiri, aku mungkin gila

Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak membenci, tidak

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar ke perwakilan saya-

Ya, ya

[?]

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar kepada penggantiku

Saya suka berpesta, bisakah kamu datang dan berpesta dengan saya?

Dalam pikiranku sendiri, aku mungkin gila

Saya suka berpesta, bisakah kamu datang dan berpesta dengan saya?

Kirimkan ucapan "Persetan" yang besar ke perwakilan saya-