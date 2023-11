Jakarta, Beritasatu.com - Olivia Isabel Rodrigo atau lebih dikenal dengan nama panggung Olivia Rodrigo adalah seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat (AS).

Dia banyak menciptakan lagu populer dengan salah satunya berjudul Bad Idea Right yang dirilis pada 2023. Lagu berdurasi 3 menit 11 detik ini menjadi bagian dari albumnya GUTS.

Lagu Bad Idea Right bercerita tentang perasaan emosi seorang wanita saat bertemu kembali mantan kekasihnya. Padahal, ia sudah berbulan-bulan tidak mendengar kabar dari mantannya.

Namun, saat keduanya bertemu, wanita itu mengingat kembali kenangan hubungan dengan sang mantan. Berikut ini lirik lagu Bad Idea Right dari Olivia Rodrigo dan terjemahannya.

Lirik lagu Bad Idea Right dari Olivia Rodrigo

Hey

Haven't heard from you in a couple of months

But I'm out right now, and I'm all fucked up

And you're callin' my phone, you're all alone

And I'm sensin' some undertone

And I'm right here with all my friends

But you're sendin' me your new address

And I know we're done, I know we're through

But, God, when I look at you

My brain goes, "Ah"

Can't hear my thoughts (I cannot hear my thoughts)

Like blah-blah-blah (blah, blah, blah, blah, blah, blah)

Should probably not

I should probably, probably not

I should probably, probably not

Seein' you tonight, it's a bad idea, right?

Seein' you tonight, it's a bad idea, right?

Seein' you tonight, it's a bad idea, right?

Seein' you tonight, fuck it, it's fine

Yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect?

"I only see him as a friend," the biggest lie I ever said

Oh, yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect?

I only see him as a friend, I just tripped and fell into his bed

Now I'm gettin' in the car, wreckin' all my plans

I know I should stop-, but I can't

And I told my friends I was asleep

But I never said where or in whose sheets

And I pull up to your place, on the second floor

And you're standin', smiling at the door

And I'm sure I've seen much hotter men

But I really can't remember when

My brain goes, "Ah"

Can't hear my thoughts (I cannot hear my thoughts)

Like blah-blah-blah (blah, blah, blah, blah, blah, blah)

Should probably not

I should probably, probably not

I should probably, probably not

Seein' you tonight, it's a bad idea, right?

Seein' you tonight, it's a bad idea, right?

Seein' you tonight, it's a bad idea, right?

Seein' you tonight, fuck it, it's fine

Yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect?

"I only see him as a friend," the biggest lie I ever said

Oh, yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect?

I only see him as a friend, I just tripped and fell into his bed

Oh, yes, I know that he's my ex

Can't two people reconnect?

The biggest lie I ever said

I just tripped and fell into his bed

My brain goes, "Ah"

Can't hear my thoughts

The biggest lie I ever said

My brain goes, "Ah"

Can't hear my thoughts

I just tripped and fell into his bed

Thoughts

Blah

Thoughts

Blah

Terjemahan Lirik Lagu Bad Idea Right dari Olivia Rodrigo

Hai

Belum mendengar kabar dari kamu dalam beberapa bulan

Tapi aku sedang keluar sekarang, dan keadaanku kacau balau

Dan kamu menelepon teleponku, kamu sendirian

Dan aku merasakan sedikit nada

Dan aku di sini bersama semua temanku

Tapi kau mengirimiku alamat barumu

Dan aku tahu kita sudah selesai, aku tahu kita sudah selesai

Tapi, Tuhan, saat aku melihatmu

Otakku berkata, "Ah"

Tidak dapat mendengar pikiranku (Aku tidak dapat mendengar pikiranku)

Seperti bla-bla-bla (bla, bla, bla, bla, bla, bla)

Mungkin seharusnya tidak

Aku mungkin harus melakukannya, mungkin tidak

Aku mungkin harus melakukannya, mungkin tidak

Sampai jumpa malam ini, itu ide yang buruk, bukan?

Sampai jumpa malam ini, itu ide yang buruk, bukan?

Sampai jumpa malam ini, itu ide yang buruk, bukan?

Sampai jumpa malam ini, sial, tidak apa-apa

Ya, aku tahu dia mantanku, tapi tidak bisakah dua orang terhubung kembali?

"Aku hanya melihatnya sebagai teman," kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan

Oh iya, aku tahu kalau dia mantanku, tapi tidak bisakah dua orang berhubungan kembali?

Aku hanya melihatnya sebagai teman, aku hanya tersandung dan jatuh ke tempat tidurnya

Sekarang aku masuk ke dalam mobil, menghancurkan semua rencanaku

Aku tahu aku harus berhenti, tapi aku tidak bisa

Dan aku bilang pada temanku kalau aku sudah tidur

Tapi aku tidak pernah bilang di mana atau di seprai siapa

Dan aku berhenti di tempatmu, di lantai dua

Dan Anda berdiri sambil tersenyum di depan pintu

Dan aku yakin aku pernah melihat pria yang jauh lebih seksi

Tapi aku benar-benar tidak ingat kapan

Otakku berkata, "Ah"

Tidak dapat mendengar pikiranku (Aku tidak dapat mendengar pikiranku)

Seperti bla-bla-bla (bla, bla, bla, bla, bla, bla)

Mungkin seharusnya tidak

Aku mungkin harus melakukannya, mungkin tidak

Aku mungkin harus melakukannya, mungkin tidak

Sampai jumpa malam ini, itu ide yang buruk, bukan?

Sampai jumpa malam ini, itu ide yang buruk, bukan?

Sampai jumpa malam ini, itu ide yang buruk, bukan?

Sampai jumpa malam ini, sial, tidak apa-apa

Ya, aku tahu dia mantanku, tapi tidak bisakah dua orang terhubung kembali?

"Aku hanya melihatnya sebagai teman," kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan

Oh iya, aku tahu kalau dia mantanku, tapi tidak bisakah dua orang berhubungan kembali?

Aku hanya melihatnya sebagai teman, aku hanya tersandung dan jatuh ke tempat tidurnya

Oh iya, aku tahu dia mantanku

Tidak bisakah dua orang terhubung kembali?

Kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan

Aku baru saja tersandung dan jatuh ke tempat tidurnya

Otakku berkata, "Ah"

Tidak bisa mendengar pikiranku

Kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan

Otakku berkata, "Ah"

Tidak bisa mendengar pikiranku

Aku baru saja tersandung dan jatuh ke tempat tidurnya

Pikiran

Blah

Pikiran

Blah