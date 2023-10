Samsung Rilis Galaxy S24 Januari Tahun Depan di Dekat Markas Apple

Seoul, Beritasatu.com - Samsung berencana melakukan peluncuran Galaxy S24 pada awal Januari 2024 di San Francisco, Amerika Serikat (AS), berjarak sekitar 1 jam dari kantor pusat Apple di Cupertino.

Menurut orang dalam industri di Korea Selatan, produk unggulan baru ini akan tiba awal tahun depan. "Seperti sebelumnya, acara tersebut akan diadakan di San Francisco," kata orang yang mengatahui acara itu dikutip GSMarena, Jumat (13/10/2023).

Sumber Korea tersebut menunjukkan bahwa acara tersebut akan berjarak 1 jam berkendara dari kantor pusat Apple di Cupertino. Hal ini tidak mengherankan, karena jajaran Galaxy S23 juga diperkenalkan di sana. Samsung memiliki sejarah mengadakan peluncuran besarnya di AS, seperti Galaxy Z Flip4 dan Galaxy Z Fold4 memulai debutnya di New York, AS.

Pada acara tersebut, konsumen akan melihat trio smartphone Galaxy S24, yakni vanilla S24 dan S24+ dengan campuran chipset Exynos 2.400 dan Snpadragon 8 Gen 3 serta Galaxy S24 Ultra yang secara eksklusif didukung platform Qualcomm.

Galaxy S24 akan memiliki tepi yang benar-benar datar dan mulus, berbeda dengan tepian yang agak melengkung pada Galaxy S23. Perubahan ini mungkin terlihat sangat kecil, tetapi bisa memberikan pengalaman yang berbeda saat menggenggam ponsel.

Opsi warna biru muda akan tersedia untuk Galaxy S24, serta kehadiran strip antena UWB (ultra-wideband) di bawah tombol power. Teknologi UWB ini sebelumnya telah digunakan dalam Galaxy S23+ dan S23 Ultra, tetapi kali ini akan hadir pada model dasar Galaxy S24.

Menurut informasi yang beredar, Galaxy S24 akan memiliki dimensi 147 x 70,5 x 7,6 mm, menjadikannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Galaxy S23, tetapi ketebalan ponsel tersebut tetap sama. Beberapa fitur lain yang terlihat dalam render termasuk port USB Type-C, mikrofon, dan speaker di bagian bawah ponsel.

Ponsel ini akan memilki layar OLED LTPO 120 hz yang dapat mencapai kecerahan puncak hingga 2.500 nits. Kamera selfie dikabarkan memiliki resolusi 12 MP, sedangkan kamera belakang utama memiliki resolusi 50 MP, kamera ultrawide 12 MP, dan kamera telefoto 10 MP dengan zoom optik 3x.