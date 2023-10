One Fight Night 15: Eko Roni Harus Akui Keganasan Petarung Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung One Championship asal Indonesia, Eko Roni Saputra harus mengakui kehebatan Hu Yong seusai dinyatakan kalah pada ronde pertama pada One Fight Night 15 di Lumpinee Boxing Stadium di Bangkok, Thailand, Sabtu (7/10/2023).

Eko langsung mendapat serangan lutut terbang dari petarung asal Tiongkok itu di menit awal. Meski dengan lincah Eko Roni berhasil menghindar, serangan balasan serta upaya takedown darinya tidak berbuah hasil.

Sesaat tkemudian, sebuah kombinasi tendangan tinggi dan hook kanan keras dari Hu Yong berhasil mendarat telak pada kepala Eko Roni dan membuatnya terpukul mundur.

Membaca lawannya mulai goyah, Hu Yong semakin agresif melayangkan kombinasi pukulan lain yang membuat Eko semakin terdesak.

Dalam kondisi tak menguntungkan, Eko mencoba bangkit dan menahan serangan lanjutan dari Hu Yong. Namun, wasit Herb Dean menilai sang jagoan Indonesia tak lagi mampu melindungi diri dan menghentikan laga 63 detik sejak ronde pertama berjalan untuk memberikan kemenangan TKO pada Hu Yong.

Di media sosial, keputusan wasit dianggap prematur sehingga mengundang banyak reaksi dari netizen yang menganggap jika Eko masih bisa melanjutkan laga. Meski demikian, keputusan sudah bulat dan bagi wasit, keselamatan atlet adalah yang utama.

Sementara itu di partai puncak, Thanh Le sukses meraih sabuk juara dunia interim One Featherweight MMA setelah mengalahkan Ilya Freymanov.

Di laga pendukung utama, Jonathan Di Bella juga sukses mempertahankan sabuk emas One Strawweight Kickboxing dari Danial Williams. Keduanya pun langsung tampil eksplosif ketika bel pembuka ronde dimulai.

Secara kekuatan, keduanya dapat dikatakan imbang. Namun, Di Bella lebih banyak memasukkan pukulan dan tendangan yang membuat sang jagoan Australia terpukul mundur beberapa kali.

Pada akhirnya laga harus usai lewat bel penutup ronde ketiga, dan ketiga juri sepakat untuk memberi kemenangan mutlak pada Di Bella atas agresinya yang tak kenal henti.

Hasil One Fight Night 15

- Thanh Le mengalahkan Ilya Freymanov via kuncian kaki di menit 1:02 ronde pertama (Kejuaraan Dunia Interim ONE Featherweight MMA)

- Jonathan Di Bella mengalahkan Danial Williams via keputusan mutlak (Kejuaraan Dunia ONE Strawweight Kickboxing)

- Tawanchai PK Saenchai mengalahkan Jo Nattawut via keputusan mutlak (Kickboxing - Featherweight)

- Mikey Musumeci mengalahkan Shinya Aoki via kuncian heel hook di menit 3:05 ronde pertama (Openweight Submission Grappling)

- Zhang Lipeng mengalahkan Timofey Nastyukhin via KO di menit 3:18 ronde pertama (MMA - Lightweight)

- Hu Yong mengalahkan Eko Roni Saputra via TKO di menit 1:03 ronde pertama (MMA - Flyweight)

- Phetjeeja mengalahkan Celest Hansen via TKO pada menit 1:01 ronde ketiga (Muay Thai - Catchweight 54,8 kg)

- Hiroyuki Tetsuka mengalahkan Jin Tae Ho via kuncian arm bar di menit 4:45 ronde pertama (MMA - Welterweight)

- Shakir Al-Tekreeti mengalahkan Bampara Kouyate via keputusan mutlak (Muay Thai - Catchweight 79,1 kg)