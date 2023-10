Sabet 10 Emas, Jabar Juara Umum IMAG 2023 dan BK PON XXI Cabor Taekwondo

Jakarta, Beritasatu.com - Kontingen Jawa Barat (Jabar) sukses merebut juara umum laga tanding taekwondo Indonesia Martial Arts Games (IMAG) 2023 sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 setelah menyabet 10 medali emas, 6 perak, dan 1 perunggu.

Posisi kedua ditempati Jawa Tengah yang panen 3 emas pada hari terakhir dengan 7 emas, 2 perak, 5 perunggu. Sementara DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 2 emas, 4 perak, 4 perunggu.

Atlet terbaik putra diraih Kim Young Sinurat dari Jabar. Atlet putri terbaik direbut Permata Cinta Nadya dari DKI Jakarta. Tak hanya para juara, seluruh peserta pun mencatatkan sejarah dalam olahraga prestasi Indonesia sebagai peserta IMAG pertama.

Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PB TI) Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon menutup resmi rangkaian pertandingan IMAG 2023. Hadir juga Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Lukman Djajadikusuma.

Pertandingan cabor taekwondo digelar selama empat hari, Jumat sampai Senin, 27-30 Oktober 2023 di GOR Pusat Olahraga Persahabatan Korea Indonesia (POPKI), Cibubur, Jakarta Timur. Gedung tersebut dibangun sebagai dukungan Korea Selatan untuk taekwondo Indonesia.

Richard mengapresiasi seluruh panitia, peserta, wasit serta semua yang telah turut serta dalam acara ini dan berharap agar seluruh provinsi dapat menggelorakan cabang olahraga taekwondo.

"Saya berharap atlet taekwondo Indonesia terus meningkatkan kualitas latihannya agar menjadi lebih baik lagi," katanya saat menutup acara.

“Saya masih melihat kondisi fisik kalian masih sangat sangat perlu ditingkatkan. Latih dengan keras karena biar bagaimanapun endurance power kalian itu dasarnya adalah kekuatan fisik. Saya lihat di babak ketiga semuanya sudah habis dan ini harus menjadi atensi daripada seluruh pelatih,” pesan Richard kepada seluruh atlet dan pelatih.

Ia berharap atlet melatih keras karena tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.

"Atlet sukses karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, pelatih hebat, pengurusnya hebat manajernya semua harus hebat sehingga kalian menjadi the golden team dari tiap-tiap daerah,” papar dia.

Dengan begitu, kata Richard, setiap daerah dapat melahirkan atlet-atlet nasional dan akan disiapkan untuk tingkat internasional juga akan mempersiapkan program untuk pelatnas senior maupun junior dengan adanya tim talent scouting yang diperkenalkan dalam penutupan acara ini.

“Terus kerahkan kemampuan kalian, disiplin kalian dan semangat kalian sampai batas usia terakhir kalian serta berjuang untuk negara dan bangsa ini,” ujar Richard dalam penutupannya.

Lima nomor cabang olahraga taekwondo kategori kyorugi yang dipertandingkan di hari terakhir IMAG 2023 sekaligus menjadi ajang babak kualifikasi PON, yaitu under 62 kg putri, under 80 kg putra, over 73 kg putri, under 53 kg putri, dan under 74 kg putra.

Pertandingan taekwondo 2023 secara resmi ditutup pada 30 Oktober 2023. Sekitar 600 atlet dari 36 provinsi telah berlaga pada 22 nomor pertandingan mulai 27 hingga 30 Oktober 2023 di GOR POPKI Cibubur, Jakarta.