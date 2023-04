Harga Minyak Mentah Anjlok Usai Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga Merebak

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia dilaporkan melemah pada perdagangan Senin waktu setempat. Setelah sebelumnya naik selama beberapa pekan, imbas kekhawatiran kenaikan suku bunga membuat harga minyak mentah anjlok.

Mengutip laman Xinhua Selasa (11/4/2023) minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei tergelincir 96 sen atau 1,19% menjadi US$ 79,74 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni juga ikut terperosok 94 sen atau sekitar 1,10% menjadi US$ 84,18 per barel di London ICE Futures Exchange.

Investor diketahui masih menunggu sampai mereka ada kejelasan terkait prospek pertumbuhan global. Banyak berita utama yang menjadi pemicu pelemahan harga minyak mentah ini salah satunya suku bunga.

Tidak hanya itu, adanya pengurangan produksi sukarela oleh beberapa negara penghasil minyak serta meningkatnya ketegangan geopolitik membuat minyak menyentuh angka US$ 80,00 per barel.

Selain itu penguatan dolar AS juga menjadi pemicu. Dolar diketahui menguat usai data ketenagakerjaan AS rilis. Bahkan ini menjadi pemicu adanya peningkatan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve di Mei mendatang.

Minyak mentah minggu lalu melonjak lebih dari 6% setelah OPEC+, OPEC, dan sekutunya termasuk Rusia mengejutkan pasar dengan putaran baru pengurangan produksi mulai Mei mendatang.

