Customer Care Centre AXA Mandiri Bandung Beroperasi di Gedung Baru

Bandung, Beritaasatu.com — Customer Care Centre dan Kantor Regional PT AXA Mandiri Financial Services (AXA

Mandiri) Jawa Barat resmi beroperasi di lokasi baru di Jalan Buah Batu No 266 A. Tujuan AXA Mandiri memindahkan Customer Care Centre dan kantor regional ke lokasi baru untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan kepada nasabah. Sebelum pindah, kantor Customer Care Centre AXA Mandiri dan Kantor Regional AXA Mandiri Jawa Barat yang lama berada di Jalan Buah Batu No 110 , hanya berjarak 1.5 Km dari kantor yang lama.

Dengan luas dua kali lebih besar, kantor baru ini dapat menampung 2 kali lipat nasabah dalam waktu bersamaan. Selain ruang layanan, kantor baru ini juga dilengkapi dengan layanan digital yang disebut Emma Corner untuk transaksi kebutuhan nasabah secara digital dan ruang tunggu yang nyaman. Sedangkan lantai 2 dan 3 akan digunakan AXA Mandiri sebagai Kantor Regional AXA Mandiri Jawa Barat.

“Kantor layanan ini tidak hanya memberi semangat baru dalam melayani nasabah AXA Mandiri di Jawa Barat, tetapi juga memberikan kemudahan bagi nasabah karena lokasinya yang mudah dicapai dan pelayanan yang lebih optimal,” tutur Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha

Selain di Jawa Barat, Customer Care Centre AXA Mandiri juga tersedia di 5 kota lain yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Palembang. Nasabah dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan proteksi dan keuangannya melalui tenaga pemasar atau Financial Advisor AXA Mandiri yang tersebar di 1.472 kantor cabang Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia.

Layanan AXA Mandiri juga tersedia secara online dengan menghubungi contact center AXA Mandiri di nomor 1500803, atau email ke alamat customer@axa-mandiri.co.id dan melalui Emma, sebuah layanan asuransi dan kesehatan digital menyeluruh yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan Emma, nasabah bisa mengelola polis asuransi yang dimilikinya, melakukan live chat dengan staf customer service, serta menikmati berbagai fitur layanan kesehatan digital.

AXA Mandiri menyerahkan secara simbolis manfaat Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera - Solusi Perlindungan Kesehatan sebesar Rp1 miliar lebih ke Dana Sudjana ahli waris dari nasabah Etty Harliaty.

Etty merupakan nasabah AXA Mandiri sejak tahun 2019. Polis ini memberikan perlindungan berupa manfaat perlindungan jiwa hingga manfaat nilai tunai. Penyerahan klaim diserahkan secara simbolis oleh Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha bersama Regional CEO Bank Mandiri Wilayah Jawa Barat Wisnu Trianggodo. Pemberian klaim tersebut adalah wujud tanggung jawab kepada nasabah, untuk membantu mereka menjalani masa depanyang seharusnya tidak berisiko.

