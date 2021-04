Setelah Panen Raya, Harga Gabah Kering Panen Turun 7,85%

Kamis, 1 April 2021 | 13:57 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada Maret 2021 Rp 4.385 per kg atau turun 7,85%, dan di tingkat penggilingan Rp 4.481 per kg atau turun 7,86 % dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani Rp 5.214 per kg atau turun 1,99% dan di tingkat penggilingan Rp 5.331 per kg atau turun 1,85%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp 4.043 per kg atau turun 6,84% dan di tingkat penggilingan Rp 4.138 per kg atau turun 6,95%.

“Penurunan yang tinggi di GKP sebesar 7,85% ini dikarenakan pada bulan Maret yang masih dalam periode pasc panen raya, sehingga secara supply untuk GKP ini cukup tinggi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam pemaparan perkembangan harga gabah dan beras, Kamis (1/4/2021).

BACA JUGA Nilai Tukar Petani Maret 2021 Naik 0,18%

Dibandingkan Maret 2020, rata-rata harga gabah pada Maret 2021 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 11,17%; 9,57%; dan 11,86%. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Maret 2021 dibandingkan dengan Maret 2020 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 10,92%; 9,46%; dan 11,44%.

Setiato menambahkan, untuk rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp 9.607 per kg, turun sebesar 1,69% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp 9.154 per kg atau turun sebesar 2,48%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp 8.742 per kg atau turun sebesar 4,42%.

“Dibandingkan dengan Maret 2020, rata-rata harga beras di penggilingan pada Maret 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 4,72%; 6,85%; dan 7,60%,” jelas Setianto.

Sumber: BeritaSatu.com