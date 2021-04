First Media Kembali Raih Penghargaan WOW Brand

Sabtu, 17 April 2021 | 11:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Link Net Tbk, dengan brand First Media, untuk yang keenam kalinya meraih penghargaan Indonesia WOW Brand 2021 dari MarkPlus Inc di kategori Pay TV dan penghargaan perdana atas kategori Internet Service.

Perseroan pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan layanannya dan berinovasi. Apalagi, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet yang lebih baik dan cepat terus meningkat di tengah pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan sosial.

Penghargaan tersebut diterima First Media melalui acara yang digelar bersamaan dengan penyelenggaraan WOW Brand Festive Day 2021, festival bagi marketing enthusiasts yang bertema The Art of Branding in Recovery Period dan diadakan secara virtual.

Head of Marketing Communication PT Link Net Tbk Niki Sanjaya mengungkapkan bahwa apresiasi yang diperoleh tersebut tidak lepas dari kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan seluruh pelanggan setia First Media.

“Penghargaan WOW Brand tersebut pun menjadi anugerah tersendiri karena First Media mampu mempertahankan posisi sebagai layanan cable TV dan fixed broadband internet yang direkomendasikan konsumen,” ujar Niki, dalam pernyataannya, seperti dikutip Jumat (16/4/2021).

Keberhasilan itu juga menjadi manifestasi inovasi yang selama ini dilakukan serta dedikasi First Media yang berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, sehingga dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan.

“Masa pandemi tidak hanya memberikan tantangan, tapi juga kesempatan dan peluang bagi kami untuk melakukan manuver bisnis agar tetap bisa bertahan dan berkembang,” tuturnya.

Sebagai salah satu penyedia layanan cable TV dan fixed broadband internet di Indonesia, First Media selalu mengoptimalkan berbagai peluang. Tujuannya agar dapat terus berinovasi dalam memberikan solusi serta pengalaman menyeluruh bagi pelanggan selama mengakses layanan dan untuk menentukan fokus pemasaran dengan sasaran yang tepat.

Dalam mengembangkan inovasi, First Media terus melakukan penyesuaian terhadap perubahan tren dan pola konsumsi masyarakat. Selain untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan, hal ini penting untuk meningkatkan brand equity dan brand loyalty.

Menurut Niki, First Media secara kontinu menghadirkan solusi inovatif, di antaranya Super Wi-Fi yang diluncurkan pada awal pandemi untuk menjawab kebutuhan pelanggan terhadap konektivitas internet yang semakin tinggi. Produk tersebut dapat memperluas jangkauan internet dan memiliki kualitas sinyal yang lebih kuat, sehingga pelanggan bisa menggunakan internet dengan lancar dari setiap sudut rumah, bahkan, di area yang sulit dijangkau oleh router biasa.

