Tampil Unik, Desain Kantor di Yogyakarta Ini Raih Penghargaan Tingkat Dunia

Desain interior kantor berjudul “The Eclectic of Yogyakarta” yang 3 penghargaan sekaligus di tahun 2021 yaitu Asia Pacific Property Awards (Essex, UK) pada kategori “Office Interior” untuk Indonesia, Muse Design Awards (New York, USA) untuk kategori “Interior Design”, dan A'Design Award (Milan, Italy) untuk kategori “Interior Space and Exhibition Design”. (Foto: Handout)