Inilah 3 Grup yang Menguasai Ekosistem Startup Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah booming perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan hanya startup yang bisa memenangi pasar saja yang nantinya bisa bertahan karena memiliki ekosistem yang lengkap.

Hans melihat, saat ini ada tiga grup startup yang cukup besar dan mendominasi pasar di Indonesia. Pertama ada GoTo yang di dalamnya ada Tokopedia, Gojek, dan layanan finansial. Kemudian ada Grup Djarum yang memiliki Blibli, Tiket.com dan juga memiliki bank digital dengan ekosistem yang lengkap. Berikutnya ada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) group, di mana investor yang ada di belakang EMTK merupakan investor yang sama dengan yang ada di Grab, sehingga kemungkinan akan ada kolaborasi. Di sana juga ada Bukalapak, Dana dan OVO.

“Jadi banyak yang tumbuh seperti jamur di musim hujan, tetapi yang bertahan adalah yang akan memenangkan pasar, karena konsep yang ada di industri startup itu sebenarnya satu, the winner takes all," kata Hans Kwee dalam program Zooming with Primus bertajuk “Booming Startup IPO” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (3/2/2022).

Terkait booming startup yang melantai di bursa atau initial public offering (IPO), Hans mengatakan hal ini juga tidak terlepas dari preferensi investor yang kebanyakan milenial. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, layanan berbasis teknologi digital semakin banyak digunakan masyarakat.

“Investor kita sekarang ini banyak sekali kaum milenial. Jadi mereka membeli sesuatu yang istilahnya satu irama dengan mereka, sehingga kelihatan sekali perusahaan teknologi sangat diminati. Ini memang tidak terlepas dari keadaan kita yang tengah menghadapi Covid-19. Semua orang dipaksa ada di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga perusahan teknologi yang banyak membantu masyarakat mendapatkan keuntungan. Sehingga orang punya ekspektasi yang sangat tinggi bahwa perusahaan teknologi ini ke depan akan lebih booming lagi,” kata Hans.

