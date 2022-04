Koleksi Film Lionsgate Play Kini Bisa Dinikmati Pelanggan First Media

Jakarta, Beritasatu.com – Platform video on demand Lionsgate Play mengumumkan kemitraannya dengan First Media. Melalui kerja sama ini, pelanggan First Media bisa menikmati film-film dan serial eksklusif dari Lionsgate Play yang dapat diakses melalui Smartbox X1.

General Manager Lionsgate Play Indonesia Guntur Siboro menyampaikan, First Media merupakan mitra yang relevan dengan Lionsgate Play. Sebab strategi bisnis Lionsgate Play melalui kemitraan seperti dengan operator TV kabel, tidak seperti perusahan over the top (OTT) yang lain. Selain itu, kemitraan ini juga memberikan kenyamanan lebih dalam menonton film.

“Kenikmatan menonton film-film dari Lionsgate Play, khususnya film action itu lebih nikmat kalau di layar besar. Dan itu salah satu kekuatan First Media dan relevansi segmen pelanggannya,” kata Guntur Siboro dalam peluncuran kolaborasi Lionsgate Play dan First Media, Selasa (5/4/2022).

BACA JUGA Gandeng SPOTV, First Media Tayangkan MotoGP dan Olahraga Kelas Dunia

Layanan streaming Lionsgate Play ini dihadirkan tanpa biaya tambahan khusus untuk pelanggan First Media dengan paket Supreme, Maxima, Infinite menggunakan Smart Box X1 Prime. Untuk pelanggan paket combo Elite, D'lite, dan Family Plus, mereka juga dapat menyaksikan film-film Hollywood Box Office dan serial eksklusif pada layar televisi dengan berlangganan paket tambahan Lionsgate Play dan upgrade Set Top Box ke Android Set Top Box Smartbox X1 Prime, atau dengan upgrade paket combo ke paket combo Suprame/Maxima/Infinite.

“Dalam rangka peluncuran ini, pelanggan First Media dengan paket Supreme, Maxima, Infinite akan langsung bisa menikmati Lionsgate Play tanpa biaya tambahan. Bagi pelanggan di paket lainnya, bisa berlangganan di bulan pertama dengan Rp 1.000, baru di bulan berikutnya menjadi Rp 35.000,” terang Guntur.

BACA JUGA First Media Luncurkan Layanan Paket OTT Pertama di Indonesia

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman menambahkan, First Media antusias menghadirkan konten-konten dari Lionsgate Play untuk para pelanggan First Media. Ia meyakini kolaborasi ini akan memberikan dampak positif terhadap ekspansi pasar yang dilakukan First Media ke kota-kota baru di Indonesia. “Saya berharap kemitraan ini akan mengambil banyak potensi dan peluang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan performa layanan bagi pelanggan,” kata Marlo Budiman.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com