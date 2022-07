PT Link Net Tbk Dianugerahi 3 Penghargaan Brand Pilihan Milenial 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Link Net Tbk menerima tiga penghargaan untuk kedua merek dagangnya yakni “First Media” dan “Link Net” di acara e-awarding Indonesia Millennial’s Brand Choice Awards 2022, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi bertema “Increase Capability, Thinking Innovatively”. Penghargaan secara simbolis diterima oleh Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk pada 16 Juni 2022 lalu.

Dua penghargaan diterima di segmen residensial yakni First Media sebagai Indonesia Best Millennials’ Brand Choice 2022 kategori TV Cable dan Indonesia Outstanding Millennials’ Brand Choice 2022 kategori Internet Provider. Sementara di segmen enterprise, Link Net dianugerahi predikat Indonesia Very Good Millennials’ Brand Choice 2022 kategori Internet Provider.

Santiwati Basuki, Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia khususnya seluruh pelanggan yang telah mempercayakan solusi kebutuhannya kepada layanan serta produk dari First Media dan Link Net.

“Penghargaan Indonesia Millennial’s Brand Choice Awards 2022 ini semakin memotivasi kami untuk terus memberikan produk, layanan, dan program yang lebih baik lagi bagi masyarakat melalui kampanye yang tengah kami jalankan saat ini yaitu First Media #BeneranTanpaBatas dan Link Net #TransformasiPasti.”

Beberapa sumber menyebut bahwa generasi milenial dan Gen Z dikatakan sebagai kelompok yang paling dominan menggunakan internet. Di samping itu, mereka juga mendominasi usia produktif saat ini dan menjadi tumpuan percepatan transformasi digital.

