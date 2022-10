BPJS Kesehatan: Rakyat adalah Pemegang Saham Tertinggi

Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita (tiga dari kiri), Corporate Secretary B Universe Joy Citradewi (tiga dari kanan) serta panelis (kiri ke kanan): Digital Media Director Eventori Dadi Krismantoro, CEO Biofarma Honesti Basyir, Director of Planning, Development and Risk Management BPJS Kesehatan Mahlil Rubi dan Head of strategy and Business Effectiveness Siloam Hospitals Group Charles Wonsono, saat diskusi Investor Daily Summit 2022, di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. (Foto: Beritasatu Photo/David Gita Roza)