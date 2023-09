Rekaman Lama Ungkap Charles Sempat Kecewa Putri Diana Lahirkan Anak Laki-laki

London, Beritasatu.com – Sebuah rekaman suara (audio) lama yang baru dirilis beredar, yang isinya mengungkap kekecewaan Pangeran Charles (kini Raja Charles III) kepada mendiang istrinya Putri Diana yang melahirkan anak laki-laki (Pangeran Harry) bukannya anak perempuan.

Diketahui kalau Putri Diana ternyata merekam serangkaian kaset audio pada tahun 1990-an, dan diam-diam mengirimkannya kepada penulis Andrew Morton sebelum kematiannya dalam kecelakaan mobil berkecepatan tinggi pada tahun 1997.

Beberapa audionya didengarkan untuk pertama kalinya menjelang film dokumenter yang dirilis tahun depan berjudul, Diana: The Rest of Her Story.

Pada Kamis (31/8/2023) menandai peringatan ke-26 wafatnya Putri Diana.

Acara “Good Morning America” dari ABC mendengarkan secara eksklusif rekaman di mana Diana mengatakan suaminya bahkan tidak mau berbicara dengan ibu tirinya, Raine Spencer.

“Karena saat pembaptisan Harry, Charles mendatangi ibu dan berkata, Kamu tahu kami sangat kecewa, kami pikir itu perempuan. Dan ibu saya menjawabnya, kamu harus menyadari betapa beruntungnya kamu memiliki anak yang normal “.

Pangeran Harry dan istrinya Meghan mengumumkan pada Januari 2020 bahwa mereka mundur dari peran mereka sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris dan berencana membagi waktu antara Inggris dan Amerika Utara, seiring upaya mereka untuk mandiri secara finansial.

Sebagai tanggapan, mendiang Ratu Elizabeth II mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi menjalankan tugas kerja dan akan berhenti menerima dana publik untuk tugas kerajaan.

Sejak itu, mereka ditampilkan dalam serial dokumenter Netflix yang mengkritik cara media dan keluarga kerajaan memperlakukan mereka, sementara Harry menceritakan masa lalunya dalam memoarnya, Spare .

Penulis biografi Putri Diana, Andrew Morton mengatakan di “Good Morning America Friday” bahwa ada kepedihan yang nyata saat mendengar suaranya dan pandangan langsung tentang monarki.

Total ada tujuh kaset yang dikirimkan Diana, dan Morton akan merilisnya. “Ada ketertarikan global, tetapi kita harus melihat apa yang terjadi," kata Morton.

