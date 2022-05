Ferrari Larang Keluarga Kardashian Miliki Produk Mereka

Los Angeles, Beritasatu.com - Produsen mobil mewah asal Italia, Ferrari, telah mengeluarkan larangan keluarga Kardashian memiliki produk mereka. Pabrikan yang berpusat di Modena itu tidak peduli jika keluarga terkenal asal Amerika Serikat itu memiliki cukup uang untuk membeli satu atau beberapa mobil mereka.

Pabrikan mobil Italia memiliki daftar hitam selebriti yang dilarang membeli mobil, dan keluarga Kardashian adalah bagian dari daftar itu.

Menurut perusahaan mobil mewah Italia, mereka berhak melakukan hal ini.

Bintang seperti Justin Bieber, Floyd Mayweather, dan selebritis semua keluarga Kardashian tidak akan pernah mendapatkan Ferrari.

Menurut perusahaan yang didirikan 82 tahun lalu itu, tidak ada daftar hitam yang melarang orang membeli mobil mereka.

Namun, pabrikan mobil Italia itu memiliki pilihan untuk hati-hati memilih siapa yang mendapatkan akses ke unit paling eksklusifnya.

Ini lebih merupakan kenyataan daripada mitos. Dan memang ada contohnya. Salah satunya adalah penyanyi Justin Bieber.

