Jaga Ketahanan Pangan Jakarta, Heru Budi Bagi-bagi Hasil Panen 3,5 Ton Cabai Rawit

Jakarta, Beritasatu.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya melakukan kegiatan panen dan bagi-bagi hasil panen cabai ke warga, pada Rabu (1/11/2023). Hasil panen tersebut diketahui mencapai 3,5 ton, yang dibagikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan di tengah lonjakan harga cabai yang kian meroket di berbagai pasar tradisional di DKI Jakarta.

Heru Budi mengatakan, pencapaian hasil panen 3,5 ton tersebut merupakan gabungan dari seluruh hasil panen di 65 lokasi se- Jakarta Timur. Dia mengungkapkan, kegiatan pagi tadi merupakan salah satu wujud menjaga ketahanan pangan di Jakarta. Di mana hal tersebut merupakan salah satu perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi inflasi yang tengah terjadi saat ini.

"Soal panen, pertama saya apresiasi kepada wali kota Jakarta Timur dan seluruh camat, setiap lahan yang ada bisa diberdayakan untuk menanam tanaman pangan. Ada cabai, terong, kacang tanah, kangkung, anggur, dan labu," ungkapnya.

Seusai memanen cabai rawit, Heru Budi dan Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Mirdiyanti melakukan pembahasan mengenai kondisi wilayah dan keamanan lingkungan seperti, mengetahui keadaan dari sejumlah fasilitas dan lahan perkebunan yang tersedia di RPTRA Rawa Jaya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengungkapkan mengenai fenomena El-Nino yang menjadi penyebab dari menipisnya pasokan cabai saat ini.

"Panen cabai yang seharusnya bisa dilakukan sebanyak tujuh kali, kini hanya tiga sampai empat kali saja. Saat ini memang benar terdapat penurunan pasokan cabai. Jadi, bagi saya ini tepat sekali kita panen 34.000 pohon dari 100.000 yang ditanam pada bulan September," tandasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan air dari waduk-waduk sebagai sumber air untuk penyiraman dan budidaya. "Saat ini pasti sumber air akan berkurang, tetapi kita bisa manfaatkan (waduk-waduk) untuk penyiraman, budidaya, itu adalah salah satu upaya, selain pemenuhan gizi, ya pemenuhan ketahanan pangan," ungkapnya

Dilansir melalui situs pusat informasi harga pangan strategis nasional, Rabu (1/11/2023), harga cabai merah besar mengalami kenaikan sebesar 10,17 persen atau setara dengan Rp 5.850. Sedangkan harga cabai merah keriting mengalami kenaikan tertinggi di sejumlah pasar tradisional Jakarta sebesar 39,71 persen atau setara dengan Rp 20.888.

Ada pun mengenai detail kenaikannya yakni, pada 26 Oktober 2023 harga cabai kriting di DKI Jakarta mula-mula menyentuh Rp 55.000 per kg dan terus meroket mulai dari Rp 58.350 hingga Rp 73.350.

Kenaikan harga paling parah terjadi di Jakarta Timur tepatnya di Pasar Jatinegara dengan harga cabai mula-mula Rp 57.500 naik menjadi Rp 65.000 per kg, Pasar Kramat Jati dengan harga cabai mula-mula Rp 60.000 naik menjadi Rp 85.000 per kg, dan Pasar Minggu dengan harga cabai mula-mula Rp 47.500 baik menjadi Rp 70.000 per kg.