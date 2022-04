Ade Armando Sudah Diincar?

Jakarta, Beritasatu.com - Pegiat medsos sekaligus akademisi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menjadi trending topic di Twitter setelah mengalami pengeroyokan di depan Gedung DPR, Senin (11/4/2022), oleh sekelompok pengunjuk rasa. Hingga Senin (11/4/2022), pukul 19.00 WIB setidaknya sudah terdapat 49.000.000 tweets pada topik ini.

Salah satu unggahan yang menonjol adalah terkait keberadaan Ade Armando di antara lokasi unjuk rasa. Akun @MasAchep mengunggah foto seorang pria yang menggunakan kupluk abu-abu dengan pose seperti tengah melakukan foto diri atau selfie.

Namun latar dari foto pria tersebut terlihat sosok yang sepertinya adalah Ade Armando. Dalam tangkapan layar tersebut, sosok Ade Armando diberi tanda lingkaran merah dan disertai teks “Tolong diinfokan ke massa aksi kalau si Ade Armando di depan gedung DPR-MPR.”

Namun demikian unggahan tersebut ketika ditelusur lebih jauh ternyata sudah dihapus.

Belum jelas apakah unggahan tersebut merupakan indikasi bahwa keberadaan Ade Armando sudah menjadi incaran sebelumnya atau sebaliknya.

Yang pasti Ade Armando berada di lokasi unjuk rasa hanya untuk memantau dan tidak ikut berdemo. Hal itu ia ungkapkan kepada awak media sebelum kejadian pengeroyokan.

Ia juga tegas mengaku menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sama seperti salah satu tuntutan yang disuarakan barisan mahasiswa pengunjuk rasa.

Ade mengungkapkan alasannya mendukung demo mahasiswa kali ini. Ade mendukung ihwal gugatan mahasiswa tersebut agar tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden.

Ade Armando meyakini jika wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan, bukan tak mungkin gelombang penolakan akan semakin besar. "(Alasannya) enggak pantes. Artinya sekarang sudah ramai, padahal baru 2022. Kalau harus diubah amendemen kan butuh waktu," kata Ade.

Pengeroyokan terhadap Ade Armando ini menuai beragam komentar warganet. Apalagi beredar video yang merekam Ade Armando babak belur dikeroyok massa dan bahkan proses pemukulan.

@Hasan06108822 menulis "Alhamdulillah Ade Armando Babak Belur". Banyak komentar senada yang seolah membenarkan aksi kekerasan yang terjadi.

Lain lagi dengan pemilik akun @mirsyada98 yang mencuit, “I disagree with some opinions, even think some of them are problematic. However, Ade Armando doesn't deserve this. The police (cc@DivHumas_Polri) must find the perpetator".

Sementara itu, pegiat medsos Denny Siregar memposting sejumlah foto terkait dugaan para pengeroyok Ade Armando.

@Dennysiregar7 mengunggah video orang yang memukul Ade Armando dari belakang. Denny menuliskan "Biar makin jelas pengecut yang memukul dari belakang".

Kemudian Denny kembali mencuit, "Bang Ade aman dan tidak apa-apa. Wajah-wajah susah sudah ditandai dan tinggal dijemput di rumah. Lebaran di penjara".

