Dukung Pendidikan Indonesia, First Media Hadirkan Program Donasi Internet #BerbagiTanpaBatas

Acara penyerahan simbolis Donasi Internet #BerbagiTanpaBatas di MTs Daarul Irfan, Kota Tangerang-Banten, Selasa, 26 Oktober 2021. (Dari kiri ke kanan), HM Taqiyuddin, Kepala Sekolah MTs Daarul Irfan, Denny Ramelan selaku Head of Corporate Partnership BenihBaik.com, dan Niki Sanjaya, Head of Marketing Communication PT Link Net Tbk (First Media). (Foto: Istimewa)