Harga Naik Rp 1,5 Juta, Ini Spesifikasi Honda Brio Terbaru

Jakarta, Beritasatu.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan model terbaru dari Honda Brio. Terdapat ubahan minor pada sisi eksterior dan juga interior dibandingkan model terdahulu.

BACA JUGA Resmi Diluncurkan, Ini Harga Honda Brio Terbaru

New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder bertenaga 90 PS, yang merupakan terbesar di kelasnya. Selain itu juga transmisi 5 M/T dan CVT dengan earth dreams technology, tweeter speaker, ECO assist, serta fitur keselamatan seperti dual front SRS airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

Untuk eksteriornya, perubahan tampilan New Honda Brio RS meliputi LED headlights with LED daytime running light, dark chrome front grille design with new RS emblem, LED fog lights, power retractable black door mirror with LED turning signal, front bumper design, smoked rear combi lamp, rear bumper design with diffuser, dark chrome sporty alloy wheel serta smart entry system.

Advertisement

Sementara untuk interiornya, New Honda Brio RS kini dilengkapi dengan penambahan berbagai fitur baru meliputi seat pattern design, sporty dashboard panel pattern, new one push ignition system, sporty meter cluster dengan LCD display, display audio, illumination light pada bagian tuas transmisi, serta audio steering switch.

Sedangkan untuk New Honda Brio Satya (E M/T dan E CVT), ada beberapa penambahan fitur baru berupa headlamp with LED daytime running light, chrome front grille design baru, hingga front bumper design baru. Sementara pada bagian interior sudah dilengkapi dengan auto up/down window with anti-inch baru, serta warna interior baru.

BACA JUGA Penjualan Toyota Avanza Mulai Disalip Brio, Ini Penyebabnya

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menyampaikan, dibandingkan model sebelumnya, harga Brio Satya yang bermain di segmen low cost green car (LCGC) naik Rp 1,5 juta. Sedangkan untuk harga hatchback Brio RS naik Rp 10,8 juta.

Untuk New Honda Brio Satya S M/T dijual dengan harga Rp 165.900.000, tipe E M/T dengan harga Rp 180.600.000 dan tipe E CVT dengan harga Rp 191.900.000. Sementara New Honda Brio RS M/T dijual dengan harga Rp 233.900.000 dan tipe RS CVT dengan harga Rp 243.900.000. harga tersebut on the road (OTR) Jakarta.

Di segmen LCGC, Honda Brio Satya bersaing dengan Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Toyota Agya, dan Toyota Calya. Sedangkan untuk segmen hatchback, Brio RS bersaing dengan Toyota Yaris dan Daihatsu Sirion.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan