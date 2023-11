Momen Kebersamaan Jokowi dan Putin di China

Next

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertemu dan berfoto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum (BRF) yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing, Selasa, 17 Oktober 2023. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

