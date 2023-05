Timnas U-22 Raih Emas SEA Games 2023, Klub Asal Belgia Ini Beri Ucapan Selamat

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses Timnas U-22 Indonesia memboyong medali emas di SEA Games 2023 turut mendapat perhatian dari klub Belgia, KMSK Deinze.

Klub divisi dua Liga Belgia ini turut memberikan ucapan selamat kepada Timnas U-22, terutama kepada salah satu pemainnya yang membela skuad Garuda Muda, Marselino Ferdinan.

Dalam unggahan di akun twitter-nya, KMSK memasang foto Marselino memamerkan medali emas SEA Games 2023 dengan menuliskan caption,"Timnas U-22 Indonesia menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja. Marselino mencetak dua gol dan satu assist dalam turnamen tersebut," tulis KMSK.

"Selamat Marsel dan seluruh pemain Timnas U-22," lanjutnya.

𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗶𝘀 𝗮 𝗴𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗯𝗼𝘆 ! 🥇



The U-22 national team of Indonesia has won the Sea Games (Southeast Asian Games) in Cambodia. Marselino scored twice during the tournament and gave an assist during the final. 🤩



Congrats Marsel and all the Indonesian U-22… pic.twitter.com/aiMbpY6qtJ